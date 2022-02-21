Con gái ruột Phi Nhung chia sẻ ảnh hiếm về mẹ, nói một câu khiến nhiều người xót xa

Hậu trường 21/02/2022 16:31

Mới đây, trên trang cá nhân, con gái ruột của Phi Nhung đã đăng tải hình ảnh về mẹ, dòng chia sẻ dưới phần bình luận khiến nhiều người đau xót.

Dù đã qua một thời gian nhưng sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn khiến bao người thương tiếc. Trên mạng xã hội, những người thân của cố ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh cũng như những câu chuyện liên quan đến cô lúc sinh thời cho người hâm mộ. Được biết, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung tại Mỹ - vẫn đang tích cực hoàn thành các tâm nguyện của mẹ như làm từ thiện, xây trường học song ngữ,...

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Ca sĩ Phi Nhung và con gái ruột - Ảnh: Internet

Mới đây, Wendy đã tiếp tục đăng tải một "bức hiếm" của Phi Nhung lên trang cá nhân. Con gái Phi Nhung cho biết: "Trước khi đi ngủ, Wendy chia sẻ hình tự nhiên của Mẹ cho cả nhà ngắm nhe".

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Bài viết của con gái Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Trong ảnh, dù không trang điểm nhưng những đường nét trên gương mặt nữ ca sĩ vấn rõ ràng. Nhan sắc của cô hiện lên đầy mộc mạc và gần gũi khiến netizen không tiếc lời khen ngợi. Bài đăng của Wendy nhận được sự quan tâm của khán giả. 

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Bình luận của Wendy - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, Wendy cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả. Đây là những kỉ niệm về mẹ mà Wendy muốn chia sẽ cùng mọi người. Con gái của Phi Nhung cũng luôn tin rằng mẹ vẫn ờ bên cạnh mình.

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