"Tôi và Như Quỳnh biết nhau từ lâu rồi vì hay đi show chung nhưng lúc đó bận quá nên chỉ gặp thoáng qua, diễn xong đường ai nấy đi. Đến bây giờ chúng tôi mới được ngồi gần nhau để trò chuyện như thế này.

Vừa qua, xuất hiện tại chương trình Music Box của Trung tâm Thúy Nga cùng danh ca Như Quỳnh, nghệ sĩ Hoài Linh đã có những tâm sự về người đồng nghiệp nức tiếng. Cụ thể, anh cho biết đã "mê" Như Quỳnh từ rất lâu, khi cô còn ở Việt Nam, hát cho đài truyền hình tới khi sang hải ngoại. Dành nhiều lời khen có cánh cho Như Quỳnh, theo Hoài Linh, cô không chỉ hát hay còn diễn xuất khá tốt.

Nói về chuyện ca sĩ sang đóng hài, Hoài Linh cho biết ngày xưa anh "phát hiện" ra "cái duyên" của nghệ sĩ Chí Tài cũng theo cách tương tự như vậy.

Hôm nay tôi ngồi ở một chương trình ca nhạc nên không thể làm hài được. Nhưng mai mốt có cơ hội, tôi muốn được đóng hài chung với Như Quỳnh. Tôi nhìn là biết Như Quỳnh diễn được hài vì Như Quỳnh rất có duyên." - Hoài Linh tiếp tục chia sẻ và đề cập đến ý định mới Như Quỳnh diễn hài.

"Ngày xưa, tôi nhìn anh Chí Tài hát cùng một nữ ca sĩ trên Thúy Nga là biết ngay anh ấy có duyên diễn hài. Quả thực, sau này, tôi và anh Chí Tài lại có duyên diễn hài cùng nhau và diễn suốt hai mấy năm. Cái duyên hài không bộc lộ ra nhưng nhiều khi cứ nằm ẩn trong người các ca sĩ, chỉ có điều họ chưa nhận ra.

Hoài Linh kể về cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet

Trường hợp Như Quỳnh cũng vậy. Như Quỳnh đóng đinh với hình ảnh ca sĩ đoan trang hát Bolero, lên sân khấu lúc nào cũng áo dài thướt tha nên cứ phải giữ mình vào khuôn khổ. Bây giờ Như Quỳnh cứ bung xõa hết đi rồi làm hề với tôi, kiểu gì cũng có duyên" - Hoài Linh chia sẻ.

Ngoài ra, trong chương trình, Hoài Linh cũng nhắc về một cố nhạc sĩ cùng tên với mình, chính là cố nhạc sĩ Hoài Linh. Theo đó, anh cho biết cảm thấy "tội nghiệp" cho cố nhạc sĩ vì cả hai trùng tên nên những nhạc phẩm của ông bị nhiều người hiểu lầm là do nam danh hài sáng tác. Do đó, trong chương trình, danh hài Hoài Linh muốn hát một bài của cố nhạc sĩ này để cảm ơn ông "đã cho tôi tựa vào bóng của chú để làm nghệ thuật, tới giờ này cũng hai mấy năm rồi".

Cố nhạc sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

"Tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện về một người nhạc sĩ cùng tên với tôi, cố nhạc sĩ Hoài Linh. Cái tên tôi là do cha mẹ tôi đặt. Tôi không biết cha mẹ tôi ngày đó có ái mộ cố nhạc sĩ Hoài Linh không mà lại đặt tôi là Võ Nguyễn Hoài Linh.

Sau này, giới trẻ nghe thấy những bài hát của cố nhạc sĩ Hoài Linh lại cứ nghĩ là tôi sáng tác. Tôi cảm thấy tội nghiệp chú Hoài Linh quá. Vì thế nên ngày hôm nay tôi muốn hát một bài của cố nhạc sĩ Hoài Linh để cảm ơn chú vì đã cho tôi tựa vào bóng của chú để làm nghệ thuật, tới giờ này cũng hai mấy năm rồi.

Tôi hát ca khúc này cũng để tặng cho người em gái Như Quỳnh. Trong đời người con gái ai cũng ao ước được mặc áo cưới một lần nhưng Như Quỳnh thì chưa. Tôi hiểu tâm trạng đó của Như Quỳnh nên hát bài này, là bài Áo em chưa mặc một lần" - Hoài Linh chia sẻ.

Sau bao ồn ào từ thiện, có thể thấy, lần trở lại này của Hoài Linh được đông đảo khán giả ủng hộ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy Hoài Linh trở lại sân khấu. Đa số khán giả đều thể hiện sự ủng hộ với nam nghệ sĩ và tỏ ra xúc động khi thấy nam danh hài trở lại sau loạt ồn ào.