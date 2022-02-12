Xuất hiện thông tin 'chấn động' về nghệ sĩ Hoài Linh, cộng đồng mạng phản ứng thế nào?

Mới đây, Trung tâm Thúy Nga đã khiến dân tình bùng nổ khi chia sẻ thông tin có liên quan đến danh hài Hoài Linh.
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Sau ồn ào chậm giải ngân 14 tỷ từ thiện miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh gần như biến mất khỏi làng giải trí. Người ra chỉ thỉnh thoảng nghe được thông tin từ anh qua người đại diện hay các nghệ sĩ thân thiết. Mãi đến ngày 22/12, nam nghệ sĩ được cơ quan chức năng xác định không có vi phạm trong quá trình kêu gọi, giải ngân tiền cứu trợ, nam danh hài mới dần quay lại với nghệ thuật.
Mới đây nhất, trên mạng xã hội, Trung tâm Thúy Nga đã khiến dân tình bùng nổ khi chia sẻ về hoạt động mới của nghệ sĩ Hoài Linh. Cụ thể, ngày 12/2, trên Facebook, Trung tâm đã cập nhật ảnh bìa của mình với sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh và danh ca Như Quỳnh. Từ đây có thể dự đoán nam danh hài sẽ xuất hiện trong một chương trình nào đó của Trung tâm Thúy Nga vào thời gian tới.
Hành động này ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận phấn khích cho tin tức "chấn động" này. Netizen cũng đã gửi lời chúc mừng đến Hoài Linh và mong sự trở lại này sẽ được nhiều thành công.
Bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận nhỏ khán giả cảm thấy không hài lòng, tuyên bố sẽ "bỏ theo dõi trang này luôn" và mỉa mai nam danh hài về chuyện tiền từ thiện trước đó.
Được biết, sau khi được "minh oan", ngày 4/1, Hoài Linh cũng đã góp mặt trong một vở kịch sân khấu có tên "Lạc giữa biển người". Vở kịch đã chính thức được chiếu vào ngày 7/1/2022. Trong đó, danh hài Hoài Linh vào vai ông chủ nhà trọ tốt bụng. Ngay khi poster được công bố đã khiến nhiều người háo hức mong chờ sự trở lại lần này của nam danh hài.