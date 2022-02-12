Xuất hiện thông tin 'chấn động' về nghệ sĩ Hoài Linh, cộng đồng mạng phản ứng thế nào?

Sau ồn ào chậm giải ngân 14 tỷ từ thiện miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh gần như biến mất khỏi làng giải trí. Người ra chỉ thỉnh thoảng nghe được thông tin từ anh qua người đại diện hay các nghệ sĩ thân thiết. Mãi đến ngày 22/12, nam nghệ sĩ được cơ quan chức năng xác định không có vi phạm trong quá trình kêu gọi, giải ngân tiền cứu trợ, nam danh hài mới dần quay lại với nghệ thuật.

Hoài Linh vướng ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên mạng xã hội, Trung tâm Thúy Nga đã khiến dân tình bùng nổ khi chia sẻ về hoạt động mới của nghệ sĩ Hoài Linh. Cụ thể, ngày 12/2, trên Facebook, Trung tâm đã cập nhật ảnh bìa của mình với sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh và danh ca Như Quỳnh. Từ đây có thể dự đoán nam danh hài sẽ xuất hiện trong một chương trình nào đó của Trung tâm Thúy Nga vào thời gian tới.