Em gái Hoài Linh công khai tin nhắn 'kể xấu' mẹ ruột, cư dân mạng vào bình luận ồ ạt vì quá dễ thương

Mới đây, trên trang cá nhân, em gái ruột của Hoài Linh bất ngờ có bài viết liên quan đến mẹ khiến nhiều người chú ý.
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Gia đình nghệ sĩ Hoài Linh tuy ít lộ diện trước truyền thông nhưng lại luôn nổi tiếng với lối sống tình cảm, khăng khít khi thường xuyên hội ngộ đông đủ bên nhau mỗi dịp lễ, Tết, kỷ niệm. Bố mẹ nam nghệ sĩ đã chung sống với nhau suốt hơn 50 năm, cùng trải qua nhiều khó khăn nên tình cảm rất khẳn khít và yêu thương nhau. Bởi vậy, khi hay tin bố nghệ sĩ Hoài Linh qua đời vào ngày 6/10/2021, nhiều người đã không giấu được nỗi xót xa cũng như bày tỏ thái độ lo lắng cho mẹ nam danh hài.
Mới đây nhất, vào ngày 10/1/2022, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Trang - em gái ruột của Hoài Linh - đã hé lộ một đoạn tin nhắn với người thân "kể xấu" mẹ cô. Theo đó, người chia sẻ câu chuyện với Phương Trang không ai khác chính là chị ruột thứ ba của nữ ca sĩ. Người này cho biết mẹ muốn tìm tên phim bằng giọng nói nhưng lại tìm nhầm và kết quả là khiến "chị ba cười từ sáng tới giờ".
Đính kèm hình ảnh, Phương Trang cũng bày tỏ: "Mẹ của em dễ thương quá chừng luôn nè! “Người ta” hiện đại lắm chứ bộ!" khiến nhiều người vô cùng thích thú.
Bên dưới bài viết, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận khen ngợi cho sự sai lầm "hết sức dễ thương" và hài hước này. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự thương tiếc khi bố mẹ Hoài Linh giờ đây đã không còn được bên nhau.
Về phần Hoài Linh, được biết, sau thời gian "im hơi lặng tiếng", Hoài Linh đã chính thức trở lại sân khấu vớ dự án "Lạc giữa biển người". Vở kịch sẽ chính thức được chiếu vào ngày 7/1/2022. Trong đó, danh hài Hoài Linh vào vai ông chủ nhà trọ tốt bụng. Ngay khi poster được công bố đã khiến nhiều người háo hức mong chờ sự trở lại lần này của nam danh hài.