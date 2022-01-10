Em gái Hoài Linh công khai tin nhắn 'kể xấu' mẹ ruột, cư dân mạng vào bình luận ồ ạt vì quá dễ thương

Gia đình nghệ sĩ Hoài Linh tuy ít lộ diện trước truyền thông nhưng lại luôn nổi tiếng với lối sống tình cảm, khăng khít khi thường xuyên hội ngộ đông đủ bên nhau mỗi dịp lễ, Tết, kỷ niệm. Bố mẹ nam nghệ sĩ đã chung sống với nhau suốt hơn 50 năm, cùng trải qua nhiều khó khăn nên tình cảm rất khẳn khít và yêu thương nhau. Bởi vậy, khi hay tin bố nghệ sĩ Hoài Linh qua đời vào ngày 6/10/2021, nhiều người đã không giấu được nỗi xót xa cũng như bày tỏ thái độ lo lắng cho mẹ nam danh hài.

Bố mẹ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Hoài Linh và Phương Trang - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, vào ngày 10/1/2022, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Trang - em gái ruột của Hoài Linh - đã hé lộ một đoạn tin nhắn với người thân "kể xấu" mẹ cô. Theo đó, người chia sẻ câu chuyện với Phương Trang không ai khác chính là chị ruột thứ ba của nữ ca sĩ. Người này cho biết mẹ muốn tìm tên phim bằng giọng nói nhưng lại tìm nhầm và kết quả là khiến "chị ba cười từ sáng tới giờ".