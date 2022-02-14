Mạng xã hội 'chấn động' trước thông tin Hoài Linh sang Mỹ lưu diễn cùng Như Quỳnh, thực hư thế nào?

Hậu trường 14/02/2022 17:08

Mới đây, Trung tâm Thúy Nga đã cập nhật ảnh bìa lên trang Facebook giới thiệu về màn kết hợp giữa Hoài Linh và danh ca Như Quỳnh, thực hư thế nào?

Trước đó, trên mạng xã hội, Trung tâm Thúy Nga đã khiến dân tình bùng nổ khi chia sẻ về hoạt động mới của nghệ sĩ Hoài Linh. Cụ thể, ngày 12/2, trên Facebook, Trung tâm đã cập nhật ảnh bìa của mình với sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh và danh ca Như Quỳnh. Từ đây có thể dự đoán nam danh hài sẽ xuất hiện trong một chương trình âm nhạc Music box số 49 với chủ đề Niềm vui cuối tuần của Trung tâm Thúy Nga vào thời gian tới.

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Ảnh bìa hiện tại của trang Facebook Trung tâm Thúy Nga - Ảnh: FBNV

Thông tin này ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại lời chúc mừng đến Hoài Linh và mong sự trở lại này sẽ được nhiều thành công. Bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận nhỏ khán giả cảm thấy không hài lòng, tuyên bố sẽ bỏ theo dõi trung tâm và mỉa mai nam danh hài về chuyện tiền từ thiện trước đó.

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, theo nguồn tin từ Thanh Niên, chương trình Hoài Linh tham gia vốn được ghi hình tại Việt Nam. Phía này cũng cho biết số phát sóng trên được thực hiện khá lâu, từ trước khi nam nghệ sĩ gặp ồn ào từ thiện.

Sau thời gian “ở ẩn” vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh dần rục rịch trở lại các hoạt động nghệ thuật. Gần đây nhất, nam nghệ sĩ xuất hiện trong poster phim chiếu rạp Mến gái miền Tây, kết hợp cùng Đại Nghĩa, Võ Đăng Khoa. Trước đó, ông từng gây chú ý khi hội ngộ Việt Hương trong vở Lạc giữa biển người vào đầu tháng 1/2022. Tác phẩm giúp nam danh hài đoạt huy chương vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021.

 

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Từ khóa:   NS Hoài Linh Hoài Linh trở lại showbiz Hoài Linh từ thiện

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