Duy Mạnh cà khịa 'anh hát, chị hát' làm từ thiện, tuyên bố nếu nói sai sẽ nhận 'hậu quả' bất ngờ

Hậu trường 14/02/2022 11:58

Mới đây, trên trang cá nhân, Duy Mạnh bất tiếp tục có dòng trạng thái liên quan đến chuyện từ thiện khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Duy Mạnh bất ngờ đăng tải đoạn clip một người phụ nữ Việt Kiều nói về việc xây nghĩa trang cho đồng đội. Theo đó, người này nhấn mạnh sẽ không bao giờ đưa tiền cho bất kỳ ai để làm việc này vì "đưa cho họ rồi họ đút túi thì sao?". Đính kèm đoạn clip, Duy Mạnh chia sẻ dòng trạng thái:

"Cô cứ chuyển tiền  cho mấy anh hát, chị hát chuyên hô hào từ thiện…cô ạ! Con đảm bảo với cô là không mất đồng nào cô ạ! Con thề …nếu mà con nói sai…thì 2 tai con có lỗ… Còn nếu mà con nói dối thì 2 đầu gối con bằng nhau…Còn nếu như mà con nói nhăng…nói nhít….thì cái *** con bổ làm đôi" - bài viết của Duy Mạnh.

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Bài viết của Duy Mạnh - Ảnh: Chụp màn hình

Dù không đề cập đến bất kỳ cá nhân nào nhưng cụm từ "anh hát chị hát hô hào từ thiện" khiến không ít người liên tưởng đến các nghệ sĩ Việt từng vướng vào ồn ào khuất tất tiền từ thiện trước đây.

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Ca sĩ Duy Mạnh - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả để lại bình luận ủng hộ, bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Duy Mạnh. Có thể thấy, dù đã được "minh oan" nhưng hình ảnh của các nghệ sĩ trong mắt công chúng đã bị ảnh hưởng khá nhiều.

Duy Mạnh cà khịa 'anh hát, chị hát' làm từ thiện, tuyên bố nếu nói sai sẽ nhận 'hậu quả' bất ngờ - Ảnh 3
 Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận netizen đứng ra bênh vực, thể hiện sự tin tưởng với những nghệ sĩ mà mình theo dõi từ lâu.

Trước đó, theo báo Công an TP.HCM, ngày 23/1, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) thuộc Bộ Công an đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan việc chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác trên phương tiện thông tin đại chúng và một số cá nhân phản ánh về việc bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sỹ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (MC, diễn viên Trấn Thành), ông Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa), bà Nguyễn Thị Hương đứng ra tự huy động tiền từ thiện, cứu trợ trong đợt bão, mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình phân phối, sử dụng số tiền đã quyên góp được.

Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

 

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