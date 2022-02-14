Thông tin NS Thái Sơn qua đời khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng và đau xót. Mới đây, trên trang cá nhân, NS Hữu Quốc đã có bài viết chia sẻ về đàn anh khiến nhiều người chú ý.

Theo Người Lao Động, NS Bình Tinh của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long cho biết người cậu họ của cô là NS Thái Sơn qua đời vì đột quỵ, gia đình phát hiện lúc 16 giờ ngày 13/2, hưởng thọ 63 tuổi. Thông tin trên khiến không ít đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ không khỏi đau lòng. Theo Bình Tinh, nam nghệ sĩ ra đi vì đột quỵ tại nhà riêng."Ông mất cách đây hai ngày mà không ai hay biết, khi con của ông gọi điện thoại không được đã qua nhà thì phát hiện ông đã qua đời" - Bình Tinh tiết lộ.

NS Thái Sơn qua đời - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, NS Hữu Quốc bày tỏ sự đau buồn khi nhận tin dữ về đàn anh. Theo Hữu Quốc, NS Thái Sơn là người hiền lành, từ trước đến nay vẫn miệt mài hỗ trợ các nghệ sĩ và hát những vai dàn bao. Chia sẻ về kỷ niệm với cố nghệ sĩ, Hữu Quốc cho biết cậu họ Bình Tinh là người dán râu đầu tiên cho anh năm 1999 khi anh thi giải Trần Hữu Trang, bản thân anh cũng nhận rất nhiều sự chỉ dẫn, nhắc nhở từ đàn anh.

Bài viết của NS Hữu Quốc - Ảnh: Chụp màn hình "Anh hiền lắm! Anh chính là người dán râu đầu tiên cho em năm 1999 khi em thi giải Trần Hữu Trang, vai ông Sáu trong Bão rừng tre. Từ đó đến nay, anh vẫn miệt mài với những vai trò hỗ trợ cho nhiều nghệ sĩ (dán râu, thiết kế vũ đạo...) và hát những vai dàn bao. Khi phục dựng vở Mạnh Lệ Quân cho đoàn Huỳnh Long, anh hay tới bên em nhắc nhở và góp ý nhiều điều lắm. Em và các bạn diễn viên trẻ rất cần anh và các cô chú lớn của đoàn. Vậy mà anh đã rời xa các em đi xa rồi. Em bàng hoàng và thương kính. Vĩnh biệt anh, NS Thái Sơn (tên thân mật là anh Xi)" - bài viết của NS Hữu Quốc. NS Hữu Quốc - Ảnh: Internet Bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ khác như Phi Phụng, Kim Tiểu Long, Hồng Trang,... cũng đã gửi lời chia buồn, bày tỏ nỗi xót xa cho sự ra đi của người nghệ sĩ gạo cội. Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình NS Thái Sơn tên thật Nguyễn Công Đây, sinh năm 1959. Ông là nghệ sĩ gắn bó với Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM nhiều năm, sau khi nghỉ hưu đã về cộng tác với Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Ông cũng là em ruột của NS Hữu Huệ, anh ruột của NS Bạch Lợi. Cả gia đình đều theo nghề hát, cống hiến cho sự nghiệp sân khấu cải lương tuồng cổ nhiều thập niên qua. Phía gia đình thông tin về tang lễ của NS Thái Sơn sẽ được tổ chức tại Đình Nhơn Hòa, số 27 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM.

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