Dự lễ 49 ngày cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Kim Tiểu Long xúc động: 'Từ khi tôi còn ở Mỹ, chị đã nhắc tôi về thăm chị nên tôi về thắp cho chị nén nhang'

Hậu trường 12/02/2022 20:21

Mới đây, nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã trở về Việt Nam sau thời gian sống ở Mỹ và đến tham dự lễ cúng 49 ngày của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Tại đây, anh đã chia sẻ nhiều điều về mối quan hệ với đàn chị thân thiết.

Mới đây, trên kênh Youtube NSƯT Thanh Điền - Thanh Kim Huệ đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh các nghệ sĩ trong đó có Kim Tiểu Long đến tham dự lễ 49 ngày của Thanh Kim Huệ. Sau khi làm lễ và thắp hương, Kim Tiểu Long tới ôm chặt nghệ sĩ Thanh Điền. Anh xúc động cho biết từ khi anh còn ở Mỹ, cố nghệ sĩ đã nhắc anh về thăm nên giờ anh đến đây thắp cho bà nén nhan. Anh và Thanh Kim Huệ rất thân thiết nhưng khi bà mất anh bị kẹt ở nước ngoài không kịp về.

thanh kim hue 1
Kim Tiểu Long tại lễ 49 ngày Thanh Kim Huệ - Ảnh: Chụp màn hình

"Từ khi tôi còn ở Mỹ, chị Thanh Kim Huệ đã nhắc tôi về thăm chị nên tôi về thắp cho chị nén nhang. Ngoài ra, hai chị em tôi có gì đều đã tâm sự, nói hết với nhau trước đây rồi. Tôi và chị Thanh Kim Huệ từng đi diễn chung nên có nhiều kỷ niệm vui buồn với nhau, hai chị em cũng thân thiết và thường xuyên trò chuyện.

Sau này, tôi sang Mỹ nên không gặp chị Thanh Kim Huệ nhiều. Tuy nhiên, thi thoảng chị em tôi vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi han.

Vừa rồi biết tin chị Thanh Kim Huệ qua đời, tôi đau lòng quá nhưng không về kịp để dự đám tang. Bởi vậy nên hôm nay tôi phải tới thắp cho chị nén nhang, tiễn chị lần cuối để đi đầu thai.

Ai ngờ đâu đến chùa còn được anh Thanh Điền thiết đãi đồ chay, ăn ngon quá. Tôi cảm thấy rất vui vì đến thắp nhang cho chị Thanh Kim Huệ.

Ngày chị mất, tôi còn kẹt bên Mỹ, tự nhủ làm gì thì làm cũng phải dự lễ cúng 49 ngày cho chị" - Kim Tiểu Long chia sẻ.

thanh kim hue 2
Kim Tiểu Long và Thanh Điền - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Kim Tiểu Long cũng thể hiện sự bất ngờ với vẻ ngoài trẻ trung, "mi nhon" của ông xã Thanh Kim Huệ. Anh chia sẻ: "Tôi không ngờ anh tôi lại mi nhon đến thế. Tôi cũng ăn chay trường để ốm, không dám ăn nhiều, không cho bản thân bị mập. Tôi bắt đầu ăn chay từ khi ở Mỹ, nhờ một cơ duyên đặc biệt. Tôi gặp anh Thanh Điền năm tôi 26 tuổi, vẫn còn rất trẻ và mũm mĩm".

Ngoài ra, Kim Tiểu Long cũng chia sẻ về dự định sắp tới. Theo đó, anh về Việt Nam lần này để thăm gia đình, nghỉ ngởi và "chơi cho đã rồi tính tiếp".

 

Hơn 6 tháng tuổi bắt đầu tập đứng, bé Moon nhà Võ Hạ Trâm hí hửng cười không ngớt

Hơn 6 tháng tuổi bắt đầu tập đứng, bé Moon nhà Võ Hạ Trâm hí hửng cười không ngớt

Biểu cảm dễ thương của Moon nhà Võ Hạ Trâm "đốn tim" người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Kim Tiểu Long 49 ngày Thanh Kim Huệ NS Thanh Điền

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 38 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?