Dự lễ 49 ngày cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Kim Tiểu Long xúc động: 'Từ khi tôi còn ở Mỹ, chị đã nhắc tôi về thăm chị nên tôi về thắp cho chị nén nhang'

Mới đây, nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã trở về Việt Nam sau thời gian sống ở Mỹ và đến tham dự lễ cúng 49 ngày của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Tại đây, anh đã chia sẻ nhiều điều về mối quan hệ với đàn chị thân thiết.

Mới đây, trên kênh Youtube NSƯT Thanh Điền - Thanh Kim Huệ đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh các nghệ sĩ trong đó có Kim Tiểu Long đến tham dự lễ 49 ngày của Thanh Kim Huệ. Sau khi làm lễ và thắp hương, Kim Tiểu Long tới ôm chặt nghệ sĩ Thanh Điền. Anh xúc động cho biết từ khi anh còn ở Mỹ, cố nghệ sĩ đã nhắc anh về thăm nên giờ anh đến đây thắp cho bà nén nhan. Anh và Thanh Kim Huệ rất thân thiết nhưng khi bà mất anh bị kẹt ở nước ngoài không kịp về. Kim Tiểu Long tại lễ 49 ngày Thanh Kim Huệ - Ảnh: Chụp màn hình "Từ khi tôi còn ở Mỹ, chị Thanh Kim Huệ đã nhắc tôi về thăm chị nên tôi về thắp cho chị nén nhang. Ngoài ra, hai chị em tôi có gì đều đã tâm sự, nói hết với nhau trước đây rồi. Tôi và chị Thanh Kim Huệ từng đi diễn chung nên có nhiều kỷ niệm vui buồn với nhau, hai chị em cũng thân thiết và thường xuyên trò chuyện.

Sau này, tôi sang Mỹ nên không gặp chị Thanh Kim Huệ nhiều. Tuy nhiên, thi thoảng chị em tôi vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi han. Vừa rồi biết tin chị Thanh Kim Huệ qua đời, tôi đau lòng quá nhưng không về kịp để dự đám tang. Bởi vậy nên hôm nay tôi phải tới thắp cho chị nén nhang, tiễn chị lần cuối để đi đầu thai.

Ai ngờ đâu đến chùa còn được anh Thanh Điền thiết đãi đồ chay, ăn ngon quá. Tôi cảm thấy rất vui vì đến thắp nhang cho chị Thanh Kim Huệ. Ngày chị mất, tôi còn kẹt bên Mỹ, tự nhủ làm gì thì làm cũng phải dự lễ cúng 49 ngày cho chị" - Kim Tiểu Long chia sẻ. Kim Tiểu Long và Thanh Điền - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, Kim Tiểu Long cũng thể hiện sự bất ngờ với vẻ ngoài trẻ trung, "mi nhon" của ông xã Thanh Kim Huệ. Anh chia sẻ: "Tôi không ngờ anh tôi lại mi nhon đến thế. Tôi cũng ăn chay trường để ốm, không dám ăn nhiều, không cho bản thân bị mập. Tôi bắt đầu ăn chay từ khi ở Mỹ, nhờ một cơ duyên đặc biệt. Tôi gặp anh Thanh Điền năm tôi 26 tuổi, vẫn còn rất trẻ và mũm mĩm". Ngoài ra, Kim Tiểu Long cũng chia sẻ về dự định sắp tới. Theo đó, anh về Việt Nam lần này để thăm gia đình, nghỉ ngởi và "chơi cho đã rồi tính tiếp".

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