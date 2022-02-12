Thanh Hà úp mở nguyên nhân chia tay bạn trai sau hơn một thập kỷ gắn bó

Hậu trường 12/02/2022 09:32

Mới đây, cả giới showbiz và fan hâm mộ đã vô cùng bất ngờ và hụt hẫng khi nữ ca sĩ Thanh Hà thông báo đã chia tay bạn trai kém tuổi dù trước đó đã tính đến chuyện kết hôn sau thời gian dài mặn nồng.

Sáng ngày 12/2, trên trang cá nhân, danh ca Thanh Hà bất ngờ tiết lộ đã chia tay bạn trai sau hơn một thập kỉ bên nhau. Theo đó, sau lời cảm ơn đến sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ, Giọng ca "Sợ yêu" cho biết mình và bạn trai đã chia tay "vì những lý do riêng tư". Hiện, cả hai xem nhau như những người đồng nghiệp.

 "Thanh Hà cám ơn tất cả mọi sự quan tâm cũng như yêu thương từ anh em đồng nghiệp, bạn bè gia đình, khán giả khắp nơi. Hôm nay Thanh Hà xin thông báo để mọi người biết Hà và Roland vì những lý do riêng tư không còn gắn bó với nhau nữa, chúng tôi vẫn xem nhau là đồng nghiệp. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn" - thông báo của nữ ca sĩ.

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Bài viết của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ và khán giả bày tỏ sự bất ngờ và hụt hẫng với thông tin này. Được biết Thanh Hà và bạn trai kém 12 tuổi tên Roland Casiquin Jr (nhạc sĩ gốc Philippines) quen biết nhau trong một chương trình tại Mỹ cách đây hơn 10 năm về trước. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai yêu nhau và nhận được sự ủng hộ của cả người thân, giới nghệ sĩ và khán giả. 

Theo VnExpress, Thanh Hà và bạn trai từng có con nhưng không may Thanh Hà sảy thai. Họ cùng vượt qua nỗi buồn, sống và hỗ trợ nhau trong âm nhạc. Ca sĩ mở studio tại nhà để thu âm còn bạn trai làm sản xuất âm nhạc.

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Thanh Hà và bạn trai kém tuổi - Ảnh: Internet

Hồi năm 2019, ca sĩ cùng bạn trai đính hôn tại Việt Nam sau nhiều năm bên nhau. Trước đó, Roland cầu hôn Thanh Hà trên sóng truyền hình. Hai người từng lên kế hoạch kết hôn ở Đà Nẵng - quê của nữ ca sĩ - vào tháng 3/2018. Tuy nhiên, đám cưới bị hoãn vì sức khỏe của mẹ bạn trai không tốt.

Cũng thông tin về sự việc, theo Thanh Niên cho biết, cặp đôi đã chia tay đã được một thời gian, cũng như dọn khỏi tổ ấm chung ở California (Mỹ). Hiện tại, Thanh Hà đang có cuộc sống yên bình, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ bên bạn bè. Trong khi đó, Roland Casiquin Jr khá im ắng và không cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội từ tháng 12/2021. Nguồn tin còn tiết lộ bạn bè của hai bên ở Mỹ đã biết và bày tỏ bất ngờ khi hay tin.

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