Thông tin NSƯT Tiến Hợi - người gắn bó hơn 35 năm với hình tượng Bác Hồ - đã qua đời khiến dư luận không khỏi xót xa. Mới đây, vợ của cố nghệ sĩ đã lên tiếng về thông tin tang lễ của ông những ngày sắp tới.

Theo Vietnamnet đưa tin, nghệ sĩ trang điểm Vương Đạm Thủy - vợ diễn viên Tiến Hợi thông tin chồng chị qua đời vào lúc 4h ngày 10/2 sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 63 tuổi. Cố diễn viên được khán giả biết đến là một nghệ sĩ gắn bó với hình tượng Bác Hồ trong suốt 35 năm qua. Theo Dân Trí, vợ cố nghệ sĩ cho biết lễ viếng của ông sẽ diễn ra lúc 17h ngày 11/2 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 18h30 cùng ngày. Sau đó, thi thể của NSƯT Tiến Hợi được hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.

Vợ chồng NSƯT Tiến Hợi - Ảnh: Internet Nói về sự ra đi của chồng, nghệ sĩ Vương Đạm Thủy bật khóc cho biết: "Vợ chồng chúng tôi rất yêu nhau". Bà đã hóa trang cho NSƯT Tiến Hợi mỗi lần đóng vai Bác Hồ. Trên trang cá nhân, bà xúc động viết: "Anh là tình yêu vĩnh cửu của em". Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, nhà văn Nguyễn Quang Vinh - người bạn thân thiết của cố nghệ sĩ Nguyễn Tiến Hợi cũng đau xót chia sẻ tin buồn: "4 giờ sáng nay, 10 Tết, trái tim của bạn tôi, NSƯT Nguyễn Tiến Hợi ngừng đập. Vĩnh biệt bạn. Vô cùng thương xót. Một lời hẹn cho Chương trình ngày 7/5 còn đâu Hợi ơi".

Theo nhà văn Nguyễn Quang Vinh, kế hoạch NSƯT Tiến Hợi tham gia chương trình ngày 7/5 Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người con của làng do ông làm đạo diễn đã không trở thành hiện thực. "Tiến Hợi là một trong những diễn viên hiếm hoi nhất thể hiện tốt nhất hình tượng Bác Hồ. Một là anh có ngoại hình giống, hai là tiếng nói chuyện cũng giống hệt luôn, ba là anh tham gia rất nhiều vai diễn về Bác Hồ từ điện ảnh, truyền hình, sân khấu, sự kiện…" - nhà văn Nguyễn Quang Vinh nói. Nghệ sĩ Tiến Hợi sau khi hóa trang thành Bác Hồ - Ảnh: Internet Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, vở kịch đầu tiên nam nghệ sĩ thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là Đêm trắng (1987) khi mới 28 tuổi. Tính đến hiện tại, ông đã hoá thân vào vai Bác Hồ khoảng 40 lần trong các vở kịch và phim điện ảnh hay phim truyền hình và hàng trăm lần vào vai Bác trong những sự kiện chương trình lễ hội, lễ kỷ niệm. NSƯT Tiến Hợi từng đoạt Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 1992 vở Xin lĩnh án tử hình nhờ vai Chủ tịch Hồ Chí Minh; Huy chương bạc vở Vùng lạnh tại Liên hoan sân khấu Toàn quốc năm 2018 vai ông Sinh. Năm 2013, sách Kỷ lục Guinness của Việt Nam đã xác nhận Tiến Hợi là nghệ sĩ thể hiện thành công vai Bác Hồ nhiều thể loại nhất.

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