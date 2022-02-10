Mạnh Quỳnh dành tặng 'món quà đặc biệt' cho Phi Nhung vào lễ tình nhân, lời nhắn nhủ khiến ai cũng xót xa

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã đăng tải bài viết mới thông báo sẽ dành tặng cho "người tình sân khấu" Phi Nhung một 'món quà đặc biệt' vào đúng ngày lễ tình nhân.

Dù đã ra đi một thời gian nhưng cố ca sĩ Phi Nhung vẫn khiến nhiều người thân, bạn bè và người hâm mộ xót xa khi nhớ về. Mới đây, vào sáng ngày 10/2, ca sĩ Mạnh Quỳnh - "người tình sân khấu" của Phi Nhung đã chia sẻ lên trang cá nhân bài viết thông báo về một tác phẩm mới anh đặc biệt dành tặng cho cố ca sĩ.

Theo đó, Mạnh Quỳnh cho biết mình đã tự sáng tác ca khúc "Lặng lẽ bên người" để nói lên những cảm xúc của mình dành cho người bạn thân Phi Nhung. "Xin hãy sống và yêu thương nhau, dành cho nhau những lời hay ý đẹp để cuộc đời mình có ý nghĩa hơn!" - Mạnh Quỳnh tâm sự.

Bài viết của Mạnh Quỳnh - Ảnh; Chụp màn hình

Nam ca sĩ cũng tiết lộ ca khúc này sẽ được ra mắt khán thính giả trên YouTube của anh vào ngày Lễ Tình Nhân(14/2/2022). Giọng ca "Dù anh nghèo" đã tự đảm nhận luôn phần thiết kế hình ảnh, ý tưởng. Đây là lần đầu tiên anh làm điều này trong suốt hàng chục năm đi hát.

Thông báo nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận xúc động và mong chờ nhạc phẩm lần này của Mạnh Quỳnh.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Mạnh Quỳnh cũng từng dành tặng cho Phi Nhung nhiều tác phẩm như ca khúc "Xuân vắng em", bài vọng cổ tiễn biệt nữ ca sĩ hay viết thơ ôn lại kỷ niệm suốt hai thập niên của hai người.

Cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Được biết, ca sĩ Phi Nhung ra đi sau một thời gian chống chọi với Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Vợ chồng nữ nghệ sĩ Việt Hương đã đưa tro cốt của nữ nghệ sĩ về trao tận tay con gái ruột Wendy và gia đình tại Mỹ. Tang lễ của cố ca sĩ chính thức diễn ra tại chùa Huệ Quang (bang California, Mỹ) vào trưa 12/10/2021 (giờ địa phương) với sự tham gia đông đảo của người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/manh-quynh-danh-tang-mon-qua-dac-biet-cho-phi-nhung-vao-le-tinh-nhan-loi-nhan-nhu-khien-ai-cung-xot-xa-449404.html