Mạnh Quỳnh dành tặng 'món quà đặc biệt' cho Phi Nhung vào lễ tình nhân, lời nhắn nhủ khiến ai cũng xót xa

Hậu trường 10/02/2022 11:41

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã đăng tải bài viết mới thông báo sẽ dành tặng cho "người tình sân khấu" Phi Nhung một 'món quà đặc biệt' vào đúng ngày lễ tình nhân.

Dù đã ra đi một thời gian nhưng cố ca sĩ Phi Nhung vẫn khiến nhiều người thân, bạn bè và người hâm mộ xót xa khi nhớ về. Mới đây, vào sáng ngày 10/2, ca sĩ Mạnh Quỳnh - "người tình sân khấu" của Phi Nhung đã chia sẻ lên trang cá nhân bài viết thông báo về một tác phẩm mới anh đặc biệt dành tặng cho cố ca sĩ. 

Theo đó, Mạnh Quỳnh cho biết mình đã tự sáng tác ca khúc "Lặng lẽ bên người" để nói lên những cảm xúc của mình dành cho người bạn thân Phi Nhung. "Xin hãy sống và yêu thương nhau, dành cho nhau những lời hay ý đẹp để cuộc đời mình có ý nghĩa hơn!" - Mạnh Quỳnh tâm sự.

phi nhung 1
Bài viết của Mạnh Quỳnh - Ảnh; Chụp màn hình

Nam ca sĩ cũng tiết lộ ca khúc này sẽ được ra mắt khán thính giả trên YouTube của anh vào ngày Lễ Tình Nhân(14/2/2022). Giọng ca "Dù anh nghèo" đã tự đảm nhận luôn phần thiết kế hình ảnh, ý tưởng. Đây là lần đầu tiên anh làm điều này trong suốt hàng chục năm đi hát.

Thông báo nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận xúc động và mong chờ nhạc phẩm lần này của Mạnh Quỳnh.

phi nhung 2
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Mạnh Quỳnh cũng từng dành tặng cho Phi Nhung nhiều tác phẩm như ca khúc "Xuân vắng em", bài vọng cổ tiễn biệt nữ ca sĩ hay viết thơ ôn lại kỷ niệm suốt hai thập niên của hai người.

phi nhung 3
Cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Được biết, ca sĩ Phi Nhung ra đi sau một thời gian chống chọi với Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Vợ chồng nữ nghệ sĩ Việt Hương đã đưa tro cốt của nữ nghệ sĩ về trao tận tay con gái ruột Wendy và gia đình tại Mỹ. Tang lễ của cố ca sĩ chính thức diễn ra tại chùa Huệ Quang (bang California, Mỹ) vào trưa 12/10/2021 (giờ địa phương) với sự tham gia đông đảo của người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Nghẹn lòng thư tay Như Quỳnh gửi đến người hâm mộ khi Phi Nhung qua đời: 'Cuộc sống rất vô thường, ngắn ngủi… Mình nên trao cho nhau tình thương'

Nghẹn lòng thư tay Như Quỳnh gửi đến người hâm mộ khi Phi Nhung qua đời: 'Cuộc sống rất vô thường, ngắn ngủi… Mình nên trao cho nhau tình thương'

Mới đây, mạng xã hội lam truyền bức thư tay được cho là của Như Quỳnh gửi đến fan của Phi Nhung thời điểm cố ca sĩ vừa mới ra đi.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung - Mạnh Quỳnh NS Phi Nhung qua đời lễ tình nhân

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 42 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?