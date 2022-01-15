Ngọc Sơn livestream nói về 'chữ hiếu', netizen nghi đang ẩn ý chuyện của Hồ Văn Cường, đáp 'đạo lý' của bạn thân Phi Nhung?

Hậu trường 15/01/2022 21:11

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn bất ngờ có buổi livestream giao lưu với fan hâm mộ và chia sẻ nhiều điều về lòng hiếu thảo khiến cộng đồng mạng chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, danh ca Ngọc Sơn đã có buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Tại đây, ông đã hát một đoạn ngắn trong bài hát mà các fan - được ông yêu thương là "đại gia đình" viết tặng mình. Trong đó có đoạn: "Thần tượng của tôi không thích sân si, hiền lành từ bi, bình dân giản dị... Thần tượng của tôi rất yêu con người hiếu thảo mẹ cha.".

Bên cạnh đó, trên tiêu đề buổi phát sóng, Ngọc Sơn cũng khẳng định: "Ngọc Sơn rất yêu con người hiếu thảo mẹ cha". Đáng chú ý, bối cảnh khi ông "tâm tình" những lời này lại chính là ngay trước nhà nam ca sĩ, nơi có khắc bức phù điêu 8 lời chân tình muốn nhắn gửi hậu thế ở bên trái và chữ Hiếu Thảo bên phải.

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Ngọc Sơn livestream nói về đạo hiếu - Ảnh: Chụp màn hình

Trước tất cả những "manh mối" kể trên, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ bởi Ngọc Sơn hiếu thảo là điều mà hầu hết người hâm mộ đều biết. Tuy nhiên, hôm nay, nam danh ca lại đột nhiên nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà không rõ lý do. 

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Ngọc Sơn và bầu Thụy nhận giúp đỡ cho Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Theo đó, có người liên kết với việc gần đây, ông nhận đỡ đầu, hướng dẫn cho ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường - con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung - và nói sẽ dạy thêm cho cậu bé về lòng hiếu thảo. Cũng có người nghi, đây là lời đáp trả đanh thép của danh ca khi cách đó vài giờ, bà Marie Tô, người chị thân thiết của cố ca sĩ Phi Nhung đăng đàn ẩn ý về sự vô ơn, ghen tỵ và "có tài mà không có đức".

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Bài viết của bà Maria Tô sáng nay - Ảnh: Chụp màn hinh
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Tuy nhiên, Maria Tô khẳng định chỉ đăng bài không vì mục đích ám chỉ ai hết, chỉ thấy hay nên share - Ảnh: Chụp màn hinh

Thế nhưng, tất cả những điều trên chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng. Thực chất, sau khi chia sẻ bài viết về những đạo lý kia, bà Marie Tô đã khẳng định không có mục đích ám chỉ ai hết mà chỉ thấy hay nên chia sẻ lại từ một người khác. Bà cho biết: "Mình không muốn tai tiếng xảy ra với mình thì cũng đừng gieo tiếng oan cho ai hết. Sống làm sao mà tối đặt lưng xuống không suy nghĩ vướng bận chuyện gì mình đã làm và ai đã làm gì đối với mình".

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Từ khóa:   danh ca Ngọc Sơn Hồ Văn Cương ca sĩ Phi Nhung

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