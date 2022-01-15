Bạn thân Phi Nhung bị nghi ám chỉ 'ai đó' vô ơn, ghen tị và 'có tài mà không có đức', thực hư thế nào?

Mới đây, chủ Trung tâm ca nhạc Thúy Nga và cũng là một trong những người thân thiết với cố ca sĩ Phi Nhung đã có một bài viết trên trang cá nhân khiến nhiều người chi ý.

Mới đây, bà Marie Tô - chủ Trung tâm ca nhạc Thúy Nga và cũng là một trong những người thân thiết với cố ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải bài viết về "vô ơn và ghen tị" khiến nhiều người chú ý. Phi Nhung và bà Marie Tô rất thân thiết --Ảnh: FBNV Theo đó, bài viết của bà chủ Trung tâm Thúy Nga chia sẻ: "Lúc còn non nớt thì chân thành, cảm ơn, cảm tạ mang ơn, nặng nghĩa,... đủ lông đủ cánh là: Tưởng mình giỏi, nghĩ mình hơn người; Tưởng là chủ may mắn có được mình chứ không phải bản thân may mắn khi có người chắp thêm đôi cánh, nâng đỡ, dạy dỗ và tạo cơ hội; Tưởng đi đâu cũng kiếm được việc; Tưởng chủ chẳng làm gì mà ăn lời nhiều thế, chủ giàu lên là do mình; Tưởng mình quan trọng lắm trong một tổ chức.

Ấm ức sinh sân si, sân si sinh thù hận, thù hận sinh phản bội, phản bội sinh tà tâm. Làm chủ, rất nhiều người không cần giỏi chuyên môn, nhưng giỏi về tầm nhìn và con người." Bài viết của bà chủ Trung tâm Thúy Nga - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, bà còn nói thêm thêm về cách đối nhân xử thế giữa con người với con người, quan điểm về lòng biết ơn hay "suy nghĩ hình thành hành động.

"Có 3 người thầy cần trân trọng trong cuộc đời. Một là người giúp mình khi hoạn nạn, hai là người cho mình trí thức, hiểu biết, ba là gười giúp mình kiếm được tiền. Bạc bẽo, vô ơn hoặc kiêu ngạo mãi mãi chỉ như hoa chờ mùa mà nở ! Ăn sổi thì không bao giờ thành công! Có tài mà không có đức, có mắt mà không biết nhìn xa, giỏi đến mấy cũng là vô dụng ! Suy nghĩ hình thành hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo ra cuộc đời…" - trích bài viết của Marie To. Bài viết swau khi chia sẻ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng khi cho rằng bà đang cố tình ám chỉ đến "ai đó". Lời giải thích của bà Maria Tô -Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, ngay bên dưới phần bình luận, bà Marie To đã khẳng định không có mục đích ám chỉ ai hết mà chỉ thấy hay nên chia sẻ lại từ một người khác. Bà cho biết: "Mình không muốn tai tiếng xảy ra với mình thì cũng đừng gieo tiếng oan cho ai hết. Sống làm sao mà tối đặt lưng xuống không suy nghĩ vướng bận chuyện gì mình đã làm VÀ ai đã làm gì đối với mình".

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