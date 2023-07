Bạn thân Phi Nhung bị nghi ám chỉ 'ai đó' vô ơn, ghen tị và 'có tài mà không có đức', thực hư thế nào?

Mới đây, bà Marie Tô - chủ Trung tâm ca nhạc Thúy Nga và cũng là một trong những người thân thiết với cố ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải bài viết về "vô ơn và ghen tị" khiến nhiều người chú ý.

Phi Nhung và bà Marie Tô rất thân thiết --Ảnh: FBNV

Theo đó, bài viết của bà chủ Trung tâm Thúy Nga chia sẻ: "Lúc còn non nớt thì chân thành, cảm ơn, cảm tạ mang ơn, nặng nghĩa,... đủ lông đủ cánh là: Tưởng mình giỏi, nghĩ mình hơn người; Tưởng là chủ may mắn có được mình chứ không phải bản thân may mắn khi có người chắp thêm đôi cánh, nâng đỡ, dạy dỗ và tạo cơ hội; Tưởng đi đâu cũng kiếm được việc; Tưởng chủ chẳng làm gì mà ăn lời nhiều thế, chủ giàu lên là do mình; Tưởng mình quan trọng lắm trong một tổ chức.