Nhắc đến Phi Nhung và 23 người con nuôi, bạn của Quang Lê bày tỏ một mong muốn khiến nhiều người xúc động

Hậu trường 13/12/2021 15:48

Mới đây, trong một đoạn clip về cuộc sống ở Mỹ, ca sĩ Quang Lê và bạn của anh đã có khoảng thời gian vui vẻ khi cùng nhau đi du hí nhiều nơi. Tuy nhiên, những chia sẻ của cả hai về cố ca sĩ Phi Nhung và các con nuôi mới là điều khiến nhiều người chú ý.

Ca sĩ Quang Lê trở lại Mỹ cách đây không lâu. Song song với việc chạy show, anh cũng thường xuyên đăng tải lên kênh Youtube cá nhân những đoạn clip cập nhật cuộc sống đời thường gửi đến người hâm mộ. Mới đây, Quang Lê đã cùng một người bạn đi xem bóng đá và đã có nhiều chia sẻ xúc động và cố ca sĩ Phi Nhung và 23 người con nuôi.

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Quang Lê đi xem đá bóng cùng bạn tại sân vận động - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, nói về cố ca sĩ, bạn của Quang Lê cho rằng dù những người xung quanh có bù đắp ra sao, hứa sẽ chăm sóc các bé thế nào thì cũng không thể thay thế vị trí của Phi Nhung trong lòng những đứa trẻ. Ngoài ra, người bạn này cũng bày tỏ rất muốn nhận một cháu bé trong số các con của Phi Nhung nếu gia đình cho phép.

 

“Phi Nhung có 23 đứa con đúng không. Anh nghĩ các cháu cần tình thương như người cha mẹ thật sự. Ai nói rằng tôi lo hết, đương nhiên lo thì dễ còn tình thương như cha mẹ mới quan trọng. Nếu người thân Phi Nhung đồng ý tôi xin nhận nuôi một bé gái, đưa qua Mỹ và thương con như con ruột mình, cho cháu học hành trong khu đắt đỏ, tốt nhất” - bạn Quang Lê chia sẻ.

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Cả hai đã có những chia sẻ về Phi Nhung và con nuôi - Ảnh: Chụp màn hình
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Bạn của Quang Lê ngỏ ý muốn nhận nuôi 1 trong số 23 người con của cố ca sĩ nếu gia đình đồng ý - Ảnh: Chụp màn hình

Nghe đến đây, Quang Lê cho hay: “Nếu anh mà nhận 1 đứa về thì đứa bé đó phải diễm phúc lắm mới được gia đình như anh nhận”.

Bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi, cảm động trước tấm lòng của bạn Quang Lê. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên có người muốn nhận nuôi hay giúp đỡ 23 người con nuôi của Phi Nhung. Theo đó, tỷ phú Hoàng Kiều từng tuyên bố muốn nhận nuôi, đưa các con của cố ca sĩ sang Mỹ chăm sóc, lo chuyện học hành. Danh ca Ngọc Sơn cũng từng đại diện 1 nhà hảo tâm, tặng 500 triệu cho các con Phi Nhung nhưng bị từ chối. Bởi lẽ, người thân cố ca sĩ cho biết gia đình vẫn đủ khả năng nuôi các bé và chưa cần đến sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

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Từ khóa:   ca sĩ Quang Lê Phi Nhung 23 con nuôi Phi Nhung

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