Đại diện Ấn Độ trở thành tân Hoa hậu Hoàn Vũ, cư dân mạng Việt Nam phản ứng thế nào?

Hậu trường 13/12/2021 11:34

Mới đây, Harnaaz Sandhu - đại diện Ấn Độ - đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại Miss Universe 2021. Không chỉ người dân nước bạn, trên khắp mạng xã hội, cư dân mạng Việt Nam cũng bàn tán sôi nổi về chủ đề này.

Sáng ngày 13/12 theo giờ Việt Nam, chung kết Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - chính thức diễn ra tại Israel. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - đại diện Việt Nam - đã có màn thể hiện ấn tượng và dừng chân tại top 16 trong sự tiếc nuối của đông đảo khán giả Việt.

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Kim Duyên dừng chân ở Top 16 Miss Universe 2021 - Ảnh: Internet

Top 3 gương mặt có cơ hội chạm tay vào chiếc vương miệng danh giá là Paraguay, Nam Phi và Ấn Độ. Cả 3 người đẹp đều là những thí sinh "nặng ký" ngay từ đầu cuộc thi. Kết quả chung cuộc, Harnaaz Sandhu - đại diện Ấn Độ - đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất.

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Harnaaz Sandhu - đại diện Ấn Độ - đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất - Ảnh: Internet

Có thể thấy, không chỉ người dân nước bạn, trên khắp mạng xã hội Việt Nam cũng đã nhiệt tình gửi lời chúc mừng đã tân Hoa Hậu và cho rằng chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng. Nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhan sắc, học vị cũng như những hoạt động xã hội của cô. Đồng thời, netizen cũng cho rằng đại diện Việt Nam đã rất cố gắng và điều này đáng được tự hào.

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Cư dân mạng ủng hộ chiến thắng của đại diện Ấn Độ - Ảnh: Chụp màn hình
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Và cũng rất tự hào về những gì Kim Duyên làm được ở đấu trường nhan  sắc quốc tế - Ảnh: Chụp màn hình 

 

Theo Tiền Phong, Harnaaz Sandhu năm nay 21 tuổi, là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng của Ấn Độ.

Hiện giờ, cô còn đang theo học chương trình thạc sĩ về Quản lý công tại Ấn Độ. Cô cũng rất chăm chỉ tham gia các chương trình thiện nguyện, đặc biệt là chiến dịch kêu gọi cộng đồng quan tâm đến những trẻ em nghèo ở khu ổ chuột chẳng may bị mắc bệnh ung thư và cần được chữa trị khẩn cấp.

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Từ khóa:   hoa hậu hoàng vũ Ấn Độ Kim Duyên

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