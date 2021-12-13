Lọt top 16 Miss Universe 2021, Kim Duyên bày tỏ mong muốn làm điều này cùng các người đẹp nước bạn

Hôm nay, ngày 13/12, tại đấu trường nhan sắc Miss Universe 2021, Kim Duyên đã chính thức bước vào vòng chung kết trong sự vui mừng của khán giả Việt.

Chung kết Miss Universe 2021 đã chính thức diễn ra trong sự háo hức của khán giả toàn thế giới. Tại vòng bán kết, Kim Duyên - đại diện Việt Nam - đã có màn thể hiện ấn tượng và được mọi người kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Kim Duyên - Ảnh: Internet

Ngày 13/12, Kim Duyên chính thức được góp mặt trong top 16. Trên sân khấu Miss Universe, Kim Duyên đã có những chia sẻ đáng chú ý bằng tiếng Anh. Cô cho biết bản thân không thể tin mình có mặt trong đêm chung kết và bày tỏ mong muốn được đi du lịch New York cùng những người đẹp khác.

Kim Duyên chia sẻ bằng 100% tiếng Anh khi lọt top 16 - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi không thể tin được mình lại có mặt tại chung kết đêm nay. Tôi có rất nhiều kế hoạch muốn được đi du lịch với hội chị em nhưng hôm nay nếu có cơ hội thắng. Nơi mà muốn tới cính là New York, tôi muốn mời tất cả các chị em MU tới để cùng làm việc, thắt chặt tình cảm chị em. Tôi yêu hội chị em MU rất nhiều. MU là sân chơi để phụ nữ toả sáng" - tạm dịch bài phát biểu của Kim Duyên.

Ngoài ra, cô nàng cũng tự hào gọi bằng danh xưng Hoa hậu Việt Nam, khiến netizen Việt được phen hết lời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lot-top-16-miss-universe-2021-kim-duyen-bay-to-mong-muon-lam-dieu-nay-cung-cac-nguoi-dep-nuoc-ban-441174.html