Được khán giả nhờ chuyển lời góp ý đến đại diện Việt Nam trước thềm chung kết Miss Universe, Á hậu Hoàng My từ chối thẳng, nguyên nhân là gì?

Hậu trường 12/12/2021 20:46

Mới đây, một bộ phận netizen đã thông qua mạng xã hội nhờ Á hậu Hoàng My chuyển lời góp ý về nụ cười của Kim Duyên - đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2021 - trước thềm đêm chung kết. Nàng hậu đã không ngần ngại từ chối thẳng, nguyên nhân là gì?

Vào sáng ngày 13/12 theo giờ Việt Nam, đêm chung kết Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - sẽ chính thức diễn ra. Kim Duyên - đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi - đang là nhân vật nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Để cổ vũ tinh thần cho Kim Duyên, đàn chị thân thiết là Á hậu Hoàng My đã sang tận Israel (nơi diễn ra cuộc thi) để đồng hành, theo sát từng đường đi nước bước. Trước thông tin trên, một số cư dân mạng muốn nhờ cô chuyển lời góp ý tới đại diện Việt Nam.

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Á hậu Hoàng My và Kim Duyên - Ảnh: Internet

Theo đó, một bộ phận netizen nhận xét rằng Kim Duyên chưa biết cách tiết chế nụ cười, chưa thực sự cuốn hút trên sân khấu. Thậm chí, vài khán giả còn nhắn tin hay vào thẳng trang cá nhân của Hoàng My để bình luận, nhờ cô góp ý với Kim Duyên về việc này.

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Lời phản hồi của Hoàng My - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó,  Á hậu Việt Nam 2010 cũng phản hồi bình luận của khán giả. Cô từ chối thẳng sự "nhờ vả" trên vì cho rằng " Giờ mà còn chỉnh thì chỉ có... đơ thôi", hãy để Kim Duyên là chính bản thân mình.

"Kim Duyên thích làm gì thì làm, chị sẽ không nói Duyên nên các bạn đừng nhắn chị nữa nhé. Giờ mà còn chỉnh thì chỉ có... đơ thôi. Hãy để bạn là chính bạn" - Hoàng My bày tỏ.

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Một bộ phận khán giả cho rằng Kim Duyên nên hạn chế cười -  Ảnh: Internet

Cũng liên quan đến "chuyện thi cử" của đại diện Việt Nam, vài ngày ngày trước, Kim Duyên hé lộ hoàn thành tốt vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo. Rạng sáng 11/12 (giờ Việt Nam), người đẹp cũng đã hoàn thành bán kết với 2 phần trình diễn khá ấn tượng. Kim Duyên hiện được xếp vào nhóm 11 cô gái có khả năng đăng quang trong bảng dự đoán cuối cùng của chuyên trang sắc đẹp uy tín Global Beauties.

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Từ khóa:   nụ cười của Kim Duyên Kim Duyên Miss Universe chung kết Miss Universe 2021

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