Nóng: Diễn viên Anh Đức chính thức lên tiếng về thông tin chia tay bạn gái sau 10 tháng hẹn hò

Hậu trường 12/12/2021 17:22

Vừa qua, cư dân mạng được dịp xôn xao trước nghi vấn nam diễn viên Anh Đức và bạn gái đã chia tay. Mới đây, nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng làm rõ sự việc.

Những ngày qua, mạng xã hội được dịp xôn xao trước thông tin nam nghệ sĩ Anh Đức chia tay bạn gái sau gần 10 tháng hẹn hò. Nguyên nhân sự việc xuất phát từ loạt bài đăng đầy tâm trạng của Uyên Tô - bạn gái Anh Đức - ẩn ý chuyện "đường ai nấy đi".

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Anh Đức và bạn gái thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số khán giả còn tinh ý phát hiện được cô đã hủy theo dõi bạn trai trên Instagram. Về phía mình, vào thời điểm ấy, Anh Đức cũng có động thái xóa hết ảnh tình tứ của cả hai trên mạng xã hội.

Mới đây, vào chiếu ngày 12/12, trên trang cá nhân, Anh Đức đã đăng tải bài viết về việc bản thân "vẫn còn độc thân". Cụ thể, anh chia sẻ ngắn gọn: "12/12, vẫn cafe 1 mình, vẫn còn độc thân". Ngoài ra, phía nam nghệ sĩ cũng đã xác nhận với Pháp luật và Bạn đọc việc mình và bạn gái đã chính thức chia tay.

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Bài viết mới đây của nam nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, nam diễn viên Anh Đức có mệnh danh "thánh ế Vbiz" khi bị người bạn thân nổi tiếng là Trấn Thành "rao bán" khắp nơi với câu đùa quen thuộc: "Bạn nghĩ sao về diễn viên Anh Đức". Vào tháng 2 mùa Valentine, nam nghệ sĩ chính thức công khai bạn gái trên mạng xã hội. Sau 10 tháng mặn nồng, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi" khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối.

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Từ khóa:   diễn viên Anh Đức Anh Đức chia tay bạn gái Anh Đức

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