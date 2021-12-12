Ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời: Bà xã khóc nghẹn, con trai thẫn thờ ôm tro cốt bố về nhà

Hậu trường 12/12/2021 14:47

Thông tin ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời sau thời gian điều trị Covid-19 khiến nhiều người xót xa. Mới đây, tro cốt của cố ca sĩ đã được giao lại cho gia đình mang và nhà an táng.

Chiều ngày 11/12, ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời tại một bệnh viện ở TP.HCM sau thời gian điều trị Covid-19 khiến nhiều người không khỏi xót xa. Được biết, nam ca sĩ được đưa đi hỏa táng và mang tro cốt về nhà tổ chức tang lễ. 

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 Ca sĩ Ngô Quốc Linh - Ảnh: Internet

Mới đây, một kênh Youtube đã đăng tải đoạn clip gia đình đưa tro cốt của cố ca sĩ về nhà. Khoảnh khắc con trai thẫn thờ ôm tro cốt của bố làm những người xung quanh xót xa. Vợ của cố nghệ sĩ cũng đi ngay phía sau, gương mặt hiện rõ nét đau buồn qua lớp khẩu trang.

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Tro cốt cố ca sĩ đã được đưa về nhà - Ảnh: Chụp màn hình
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Bà xã của ca sĩ Ngô Quốc Linh -  Ảnh: Chụp màn hình

Gia đình cũng chuẩn bị di ảnh lớn, bát hương thờ, phương tiện di chuyển để lễ đưa tiễn được trang trọng và chu đáo nhất. Theo cáo phó, tang lễ của ca sĩ Ngô Quốc Linh sẽ diễn ra vào 18h ngày 12/12/2021 tại nhà riêng ở quận 12, TP.HCM.

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 Di ảnh lớn của cố ca sĩ  - Ảnh: Chụp màn hình
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Cáo phó - Ảnh: Internet

Được biết, ca sĩ Ngô Quốc Linh xuất thân từ Huế và được tiếp cận với âm nhạc từ nhỏ. Anh sở hữu chất giọng trầm ấm, phong cách biểu diễn tự tin và có được lượng khán giả hâm mộ nhất định. Ngoài các sản phẩm âm nhạc ghi dấu ấn tên tuổi, anh còn từngkhi tổ chức liveshow riêng và đạt được những thành công nhất định.

Tuy sự nghiệp của anh trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và nay đã qua thời vang son nhưng nam ca sĩ vẫn luôn bền bỉ với nghề, sẵn sàng tham gia các chương trình lớn, nhỏ khi biết vẫn còn có người muốn nghe anh hát.

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