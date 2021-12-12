Mới đây, nghệ sĩ Trịnh Tú Trung bất ngờ đang tải bài viết bề tình hình dịch bệnh của ca sĩ Chí Thành khiến nhiều người chú ý. Được biết, những ngày qua dù rất mệt mỏi nhưng Chí Thành luôn nổ lực chiến đầu với bệnh tật.

Vào sáng ngày 12/12, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Trịnh Tú Trung có bài đăng liên quan đến ca sĩ Phạm Chí Thành khiến nhiều người chú ý. Theo đó, Tú Trung chụp lại màn hình tin nhắn lúc nửa đêm với nam ca sĩ nhờ anh giúp đỡ tìm bệnh viện điều trị bệnh. Nội dung tin nhắn cho biết gia đình Chí Thành cũng đã cố gắng đưa anh đi điều trị ở nhiều nơi nhưng đều bị từ chối.

Tú Trung và Chí Thành - Ảnh: Internet

Đính kèm hình ảnh, Tú Trung đau lòng cho biết những ngày qua, Chí Thành đã rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng, nỗ lực vì ý chí sinh tồn. Bên cạnh đó, thông qua bài đăng, Tú Trung mong cộng đồng mạng có thể giúp đỡ hay giới thiệu để "cứu lấy em nó".

Bài viết cảu Tú Trung - Ảnh: Chụp màn hình

"Nửa đêm nhận tin nhắn của đứa em Phạm Chí Thành mà nhói lòng. Những ngày qua, em nó đã rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng, nỗ lực vì ý chí sinh tồn.

Gia đình cũng đã cố gắng đưa em nó đến nhiều nơi nhưng đều bị khước từ. Trung cũng không có quá nhiều mối quan hệ trong ngành y tế, nên xin phép được đăng lên đây để nhờ cậy thêm sự giúp đỡ hay giới thiệu của mọi người để có thể cứu lấy em nó.

Còn nước còn tát, ý chị em nó mạnh mẽ lắm, biết đâu sẽ có phép màu. Trung xin chân thành cảm ơn từ đáy lòng", Trịnh Tú Trung chia sẻ.

Bên dưới bài viết, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã để lại bình luận xót xa, hy vọng nam ca sĩ có thể mạnh mã vượt qua bệnh tật.

Bệnh tình Chí Thành - Ảnh: Internet

Được biết, ca sĩ Chí Thành (SN 1996) tham gia Nhân Tố Bí Ẩn 2014 và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Anh cũng từng đăng quang Ngôi Sao Phương Nam 2015. Khoảng 1 năm trước, anh được chẩn đoán mắc phải căn bệnh viêm gan B, phổi thiếu máu và suy dinh dưỡng nặng.

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