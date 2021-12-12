Trước nghi vấn Miss Grand cho Thùy Tiên đăng quang vì lợi dụng truyền thông Việt Nam, tân Hoa hậu chính thức lên tiếng

Hậu trường 12/12/2021 09:35

Trước câu hỏi: "Tiên cảm thấy thế nào khi có nhiều người nói Tiên đăng quang chỉ để lợi dụng truyền thông của Việt Nam?", Thùy Tiên đã chính thức lên tiếng.

Người đẹp Thùy Tiên chính thức đăng quang Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - khiến khán giả không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, Thùy Tiên cũng vấp phải không ít tranh cãi. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng tổ chức Miss Grand International chọn Thùy Tiên đăng quang là do yếu tố truyền thông, mạng xã hội ở Việt Nam quá mạnh.

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Thùy Tiên chính thức đăng quang Miss Grand International 2021 - Ảnh:  Internet

Mới đây, Thùy Tiên có cuộc giao lưu hỏi đáp với khán giả qua Instagram. Một cư dân mạng không ngại hỏi thẳng tân Hoa hậu sự việc trên. Câu hỏi cụ thể là: "Tiên cảm thấy thế nào khi có nhiều người nói Tiên đăng quang chỉ để lợi dụng truyền thông của Việt Nam?".

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Thùy Tiên trả lời câu hỏi của 1 netizen - Ảnh: Chụp màm hình

Trước sự thẳng thắn này, Thùy Tiên nêu rõ quan điểm rằng cách nói này "hơi quá" vì nếu bản thân cô không có tố chất, phẩm chất thì sẽ không nhận được sự ủng hộ của khán giả và thí sinh cùng tham gia.

"Gọi là lợi dụng thì sẽ hơi quá nếu như bản thân Tiên không có những tố chất, phẩm chất đầy đủ hội tụ để làm cô gái có thể đội chiếc vương miện. Nếu chỉ là yếu tố đó thì Tiên sẽ không có được nhiều sự ủng hộ từ các thí sinh và các vị khán giả" - Thùy Tiên trả lời.

Trước đó, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil - cũng từng nói về chiến thắng của Thùy Tiên.

Theo đó, vị chủ tích này đã dành nhiều lời khen ngợi "có cánh" cho Thùy Tiên. Ông bộc bạch: "Hầu hết các thí sinh đến từ Việt Nam đều xinh đẹp nhưng tiếng Anh của họ là điều khiến tôi lo lắng, nó có thể ảnh hưởng đến công việc và giao tiếp. Thế nhưng cô gái này (Thuỳ Tiên) xinh đẹp và thông thạo tiếng Anh, dễ làm việc, sẵn sàng làm việc và cô ấy thật sự xinh đẹp". Ông Nawat khẳng định, thành công của Thùy Tiên là hoàn toàn xứng đáng!. 

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nhà sáng lập kiêm chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil  chia sẻ về chiến thắng của Thùy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, ông còn tiết lộ Thùy Tiên không phải người giỏi nhất, cũng không phải người cao nhất, nhưng cô là thí sinh dung hòa được mọi thứ. Ngài chủ tịch cho rằng đại diện Việt Nam đã tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm.

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Từ khóa:   Nguyễn Thúc Thùy Tiên Miss Grand International 2021 mạng xã hội Việt Nam

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