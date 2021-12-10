Chồng trẻ công khai tin nhắn với Lâm Khánh Chi, nguyên nhân chia tay có phải do người thứ ba?

Mới đây, trên trang cá nhân, chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn của cả hai vợ chồng khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, thông tin nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Trần Phi Hùng chia tay khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, trên trang cá nhân, anh Phi Hùng đã cập nhật bài viết úp mở việc "lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng. Giấy thì không gói được lửa". Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ tan vỡ là điều không ai mong muốn nhưng "trong chuyện này Kenz (Phi Hùng) đã cố gắng lắm rồi..."

Bài viết của anh Phi Hùng - Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý, đính kèm bài viết, anh Phi Hùng còn đính kèm hình ảnh chụp màn hình tin nhắn với vợ cũ. Theo đó, sau khi Lâm Khánh Chi nói lời chia tay, anh đã đáp trả bằng dòng tin nhắn: "Ráng sống hạnh phúc bên người em chọn em nghen! Chào em". Điều này lập tức khiến netizen dấy lên nghi vấn nguyên nhân chia tay của cặp đôi là từ người thứ ba. Anh Phi Hùng chia sẻ tin nhắn với bà xã - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, cách đây 14 tiếng, trên story của ông xã Lâm Khánh Chi cũng chia sẻ một đoạn video của một TikToker nói về mối quan hệ tay ba và "tình anh em kết nghĩa".

"Tặng tất cả các chị em phụ nữ một câu nói như thế này. Bất kỳ người con trai nào trên đời này đều không thích cô gái mà anh ấy thích đi nói chuyện với một người con trai khác. Vậy nên đừng có nói đó chỉ là tình bạn thuần tuý hay anh trai kết nghĩa. Nếu bạn thật lòng yêu anh ấy thì hãy dừng lại những mối quan hệ như vậy nha" - nội dung đoạn story của anh Phi Hùng. Đoạn video được anh Phi Hùng chia sẻ trên story - Ảnh: Chụp màn hình Từ những thông tin này, nhiều người đã để lại bình luận nghi ngờ, bàn tán phía dưới bài đăng của Trần Phi Hùng. Thậm chí có người còn tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng Lâm Khánh Chi đã có người mới. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dự đoán của cư dân mạng, cả Lâm Khánh Chi và ông xã vẫn chưa nói rõ nguyên nhân sự việc.

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