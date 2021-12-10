Nóng: Ông xã Lâm Khánh Chi chính thức phản hồi về thông tin ly hôn vợ chuyển giới

Hậu trường 10/12/2021 11:47

Thông tin vợ chồng ca sĩ Lâm Khánh Chi ly hôn khiến nhiều người xôn xao. Mới đây, ông xã nữ ca sĩ đã lên tiếng.

Liên quan đến thông tin ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng trẻ kém 8 tuổi Trần Phi Hung ly hôn, theo 2Sao.vn, mới đây, anh Phi Hùng đã lên tiếng xác nhận về quyết định này.

Khi được hỏi về lý do dẫn đến tan vỡ, Phi Hùng cho biết: "Nguyên nhân thì rất nhiều nhưng tôi không muốn nói ở đây. Tôi không muốn nói ra, vì khi nói ra thì tôi biết suy nghĩ của Chi rất tồi tệ".

Được biết, hiện tại, Phi Hùng cho biết vẫn đang ở cùng Khánh Chi. Anh nói thêm: "Tạm thời tôi không thể chấp nhận được nữa thì tôi muốn dừng lại, chấm dứt, kết thúc. Tôi cần câu trả lời của Khánh Chi và cô ấy nói chia tay".

 

Phi Hùng cũng lấp lửng khó hiểu: "Mọi câu chuyện không như mọi người nghĩ. Tôi chỉ nói đơn giản thế thôi".

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Ông xã Lâm Khánh Chi chính thức xác nhận thông tin ly hôn - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, ngày 12/10, anh Phi Hung bất ngờ tuyên bố chia tay với nữ ca sĩ chuyển giới. 

"Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì... ai cũng tự hiểu trong lòng.

Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Mọi việc liên quan đến Khánh Chi, mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé, tôi không liên quan nữa" -  anh tuyên bố trên trang cá nhân. 

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Bài viết của chồng Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới bình luận, anh còn giải thích thêm lý do "rồi từ từ mọi người sẽ biết". Về phía Lâm Khánh Chi, cách đây 2 tiếng, cô đăng dòng trạng thái: "Rồi cuối cùng tui củng bị dính chưởng, một năm thật là buồn chán, rất nhiều điều xui xẻo áp lực đến với tui. Nghẹn lòng".

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Động thái của Lâm Khánh Chi trước đó 2 tiếng- Ảnh: Chụp màn hình

Tháng 11 vừa qua, Lâm Khánh Chi bị đồn chia tay chồng trẻ gây xôn xao mạng xã hội. Để tránh người hâm mộ hiểu nhầm, khi lên sóng livestream ngay sau đó ít giờ, Lâm Khánh Chi liền nói rõ. Theo lời Lâm Khánh Chi, ông xã cô về quê để chuẩn bị dự án kinh doanh mới nên cả hai tạm thời xa nhau một thời gian chứ không hề có chuyện chia tay.

Được biết, Lâm Khánh Chi làm đám cưới với Phi Hùng vào tháng 1/2018. 1 năm sau, cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ. Nhóc tỳ tên Thiên Long, hiện gần 3 tuổi. Hiện, sau bài viết của chồng, phía nữ ca sĩ vẫn chưa có phản hồi nào về vấn đến ly hôn.

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