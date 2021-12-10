'Họa mi tóc nâu' Mỹ Tâm xuất hiện tiều tụy, tiết lộ nỗi lo về công việc hiện tại và phản ứng của cộng đồng mạng

Hậu trường 10/12/2021 10:04

Mới đây. trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã có bài viết cập nhật hình ảnh hiện tại và bày tỏ nỗi lo lắng về công việc khiến nhiều người lo lắng.

 

Mới đây, trên trang cá nhân, "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm đã cập nhật hình ảnh hiện tại kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Tình hình này thì đến khi nào mới có thể gặp Tri Âm đây? Phải có cách gì đó… mà cách gì thì chưa thể nói được”.

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Bài viết của Mỹ Tâm - Ảnh: chụp màn hình

Đáng chú ý, trong bức ảnh, nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục đơn giản nhưng gương mặt nhợt nhạt, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi môi của cô có hiện tượng nứt nẻ, bong tróc. Được biết, show Tri Âm của Mỹ Tâm đã bị trì hoãn liên tục suốt nhiều tháng qua do dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, Mỹ Tâm bày tỏ sự lo lắng và trực tiếp đặt câu hỏi nhờ sự trợ giúp của khán giả. 

Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận an ủi nữ ca sĩ. Đồng thời, một số netizen còn "hiến kế" cho Mỹ Tâm tổ chức show online hoặc ra sản phẩm mới trong thời gian chờ đợi.

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: chụp màn hình

 

Theo dự kiến ban đầu, show Tri Âm sẽ được diễn ra 1/5 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình nhưng do dịch Covid-19 có những diễn biến căng thẳng trở lại khiến nữ ca sĩ buộc phải hoãn lại mọi thứ. 

Được biết, Mỹ Tâm là nữ ca sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt hiện nay với loạt ca khúc để đời như Ước gì, Đúng cũng thành sai, Đâu chỉ riêng em, Chuyện như chưa bắt đầu, Người hãy quên em đi, Cây đàn sinh viên, Như một giấc mơ,…

Sau hơn 20 năm nỗ lực với nghề, tên tuổi của Mỹ Tâm đã phủ sóng rộng rãi trên khắp cả nước. Trong mắt công chúng, cô luôn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với diện mạo xinh đẹp, rạng rỡ cùng giọng hát “họa mi” trong trẻo, sâu lắng.

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Từ khóa:   ca sĩ Mỹ Tâm Liveshow Tri Âm Covid-19

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