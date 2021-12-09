Thông tin tang lễ cố nhạc sĩ Phú Quang: Gia đình tổ chức đơn giản và tuân thủ các biện pháp phòng dịch

Sự ra đi của nhạc sĩ Phú Quang khiến người thân, đồng nghiệp và những người yêu nhạc không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Mới đây. gia đình ông đã có thông báo về việc tổ chức tang lễ cho cố nhạc sĩ gửi đến người hâm mộ.

Theo Dân Việt, gia đình cố nhạc sĩ Phu Quang thông tin, tang lễ của nhạc sĩ Phú Quang sẽ được tổ chức từ 8h đến 8h45 ngày 13/12 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu diễn ra vào 8h45 cùng ngày. Sau đó, thi hài của cố nhạc sĩ sẽ được an táng tại công viên tưởng niệm Thiên Đức, huyện Phù Ninh, Phú Thọ.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ tang nhạc sĩ Phú Quang sẽ được gia đình tổ chức đơn giản và tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Cố nhạc sĩ Phu Quang - Ảnh: Internet

Theo Zing News, nhạc sĩ Phú Quang qua đời vào 8h45 ngày 8/12 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Nhạc sĩ mất ở tuổi 72 sau thời gian điều trị bệnh. Thời gian cuối đời, sức khỏe của nhạc sĩ Phú Quang yếu, phải thở bằng máy. Tác giả "Em ơi Hà Nội phố" điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

Được biết, nhạc sĩ Phú Quang có hơn 50 năm cống hiến cho ngành nghệ thuật nước nhà với gia tài đồ sộ lên tới khoảng 600 tác phẩm. Phần nhiều trong số đó viết về Hà Nội.

Nhạc sĩ là người bền bỉ với nghề. Gần như mỗi năm, ông đều có album ra mắt và thực hiện trung bình 2 live show. Có những live show của ông thậm chí tổ chức nhiều đêm liên tiếp. Phú Quang giải thích ông có hàng trăm ca khúc nên cần nhiều live show để giới thiệu hết.

"Nàng thơ" của nhạc sĩ Phú Quang nghẹn lòng tiễn biệt: "Rồi cuối cùng người cũng bỏ ta đi. Vớt vãi mãi còn câu ca ở lại" Sự ra đi của cố nhạc sĩ Phú Quang để lại nỗi xót xa với người thân, gia đình và người hâm mộ nhạc Việt. Mới đây, trên trang cá nhân, một nữ ca sĩ thân thiết đã có bài viết khiến nhiều người cảm động.

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