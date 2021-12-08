Hoa hậu H'Hen Niê đột ngột 'nhuộm đen' trang cá nhân, cư dân mạng lo 'sốt vó' vì nghi 'tin dữ', thực hư thế nào?

Hậu trường 08/12/2021 16:52

Mới đây, các trang mạng xã hội của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê bất ngờ đổi ảnh đại diện và ảnh bìa sang màu đen khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ vô cùng lo lắng.

Chiều ngày 8/12, trên 3 trang mạng xã hội bao gồm Facebook cá nhân, Fanpage và Instagram chính chủ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê đồng loạt đổi ảnh đại diện và ảnh bìa sang màu đen. Sự việc trên khiến đông đảo nhiều đồng nghiệp, khán giả hâm mộ người đẹp vô cùng lo lắng.

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Cả 3 trang mạng xã hội của nàng Hậu đều bị 'nhuộm đen' - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người đã để lại bình luận hỏi thăm trước sự thay đổi đột ngột này. Trong khi một số ý kiến cho rằng cô đang bày tỏ sự thương tiếc đến cố nhạc sĩ Phú Quang - người vừa qua đời vào sáng cùng ngày thì cũng có netizen cho rằng bản thân H'Hen Niê hoặc gia đình cô đã gặp chuyện buồn nên mới "nhuộm đen" đồng loạt như thế. Ngoài ra, cư dân mạng cũng hoài nghi khả năng các tài khoản mạng của H'Hen Niê bị kẻ xấu xâm nhập, chọc phá...

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Rất đông người nổi tiếng và fan vào hỏi thăm cũng như đặt ra nhiều giả thiết cho sự thay đổ đột ngột này - Ảnh: Chụp màn hình 

 

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Một người được cho là quen biết với Hoa hậu và gia đình cô đã lên tiếng giải thích - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một người được cho là quen biết với nàng hậu và gia đình đã đăng tải dòng trạng thái trấn an dư luận. Theo đó, người này cho biết sự việc chỉ là do trang Facebook của H'Hen Niê bị lỗi, người đẹp đang bận việc nên chưa kịp sửa chữa mà thôi nên mọi người đừng quá lo lắng. Được biết, hiện tại, H'Hen Niê chưa có phản hồi chính thức nào về sự việc. 

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