Hai mẹ con đều mắc Covid-19, Phi Thanh Vân chia sẻ bí quyết chống chọi với bệnh tật, tiết lộ điều hạnh phúc về quý tử nhỏ tuổi

Hậu trường 08/12/2021 13:15

Liên quan đến việc Phi Thanh Vân và con trai nhỏ nhiễm Covid-19, mới đây, nữ diễn viên đã có buổi livestream chia sẻ về tình trạng của hai mẹ con cũng như cách chăm sóc bản thân để nhanh chóng bình phục.

Liên quan đến việc Phi Thanh Vân và con trai nhiễm Covid-19, mới đây, nữ diễn viên đã có buổi livestream chia sẻ về tình trạng của hai mẹ con cũng như cách chăm sóc sức khỏe bản thân khi nhiễm bệnh. Cụ thể, Phi Thanh Vân cho biết mình và Tân Đức - con trai cô - phát hiện mắc Covid-19 từ tuần trước. Tuy vẫn chưa khỏi nhưng giờ đã có thể trò chuyện cùng khán giả. Ngoài ra, người đẹp cũng tự hào chia sẻ được quý tử chăm sóc tận tình khiến cô vô cùng hạnh phúc.

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Phi Thanh Vân livestream chia sẻ về tình trạng bệnh của hai mẹ con - Ảnh: Chụp màn hình

"Tuần rồi, Vân vui lắm vì vừa nhận xe hơi vừa nhận được vai diễn mới trong phim. Thứ 5 tuần trước, Vân vui và hạnh phúc vô cùng nhưng hôm trước chụp poster thì hôm sau Vân sốt. Vân mua bộ kit về test thì phát hiện dương tính Covid 19. Vân chưa khỏi nhưng giờ có thể nói chuyện với mọi người rồi.

Hai mẹ con Vân đều bệnh nhưng Tấn Đức ngoan lắm. 3 ngày đầu, bị Covid hành nên Vân rất mệt. Tấn Đức chăm sóc cho mẹ, lấy thuốc, lấy nước, lấy đồ ăn cho mẹ. Vân bảo mẹ mệt, mẹ cần ngủ là Đức tự lấy mùng mền, chiếu gối ra phòng khách, tự mở ti-vi, tự chơi một mình cả buổi để mẹ nằm nghỉ. Có con ngoan, Vân rất hạnh phúc" - nữ diễn viên nói trong livestream.

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Cô khoe được con trai chăm sóc chu đáo - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, diễn viên phim "cô gái xấu xí" cũng tiết lộ không làm phiền y tế phường mà sử dụng dịch vụ chăm sức khỏe của một bệnh viện đa khoa tư nhân. Tuy chí phí rất cao nhưng có bác sĩ riêng chăm sóc qua mạng 24/24h. Bệnh viện tới tận nhà xét nghiệm, đưa thuốc, bình ô-xy. 

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Sức khỏe cô hiện tại đang tiến triển tốt - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về những ngày chống chọi với bệnh tật, Phi Thanh Vân kể rằng cô bị đóng đờm ở cổ và rất khó thở. Thế nhưng, cô vẫn chọn tin tưởng vào bác sĩ và làm theo hướng dẫn. Nữ diễn viên cố gắng tập hít thở, vận động nhẹ nhàng kết hợp về chế độ ăn và uống thuốc. Đến nay, sức khỏe cô đã tiến triển tốt.

 

"Khi mình bị bệnh mình mới thương hơn những người đã mắc. Bị phổi, bị khó thở thật sự là rất kinh khủng. Một trong những bí quyết mà Vân hết bệnh nhanh là tin tưởng tuyệt đối vào bác sĩ. Vân đặt ra rất nhiều thắc mắc nhưng sau khi hiểu thì cứ theo lập trình của bác sĩ làm là thấy hiệu quả. Vân ăn theo chế độ giàu rau xanh nhưng có một chút tinh bột để uống thuốc vì loại thuốc này rất cần bao tử no. Hiện tại, Vân đã hết sốt rồi.

Vân "khò họng" mỗi ngày cả chục lần và xịt nước muối biển sâu cho mũi để chống tắc nghẽn. Chỉ khi nào mệt lắm, Vân mới nằm còn không là đi qua đi lại, vận động nhẹ nhàng.

Vân không quá lệ thuộc vào bình ô-xy, chỉ khi nào khó thở quá mới dùng ô-xy, còn không là tập hít thở cho phổi khỏe hơn. Cùng với đó là uống thuốc, vệ sinh cá nhân, chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ.

Vân không ăn quá no, ăn nhiều trái cây như đu đủ và ổi để cung cấp thêm vitamin cho mình khỏe mạnh hơn. Hôm nay, sức khỏe Vân tiến triển tốt rồi. Vân cầu nguyện Phật mỗi ngày xin cho tai qua nạn khỏi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, có tín thì sẽ vượt qua" - nữ diễn viên nói trong livestream.

Khi chia sẻ thông tin hai mẹ con mắc Covid 19 cũng như cách để ổn định sức khỏe mấy ngày qua, Phi Thanh Vân cho biết, chị mong mọi người không chủ quan, dù đã tiêm đủ 2 mũi.

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