Vừa nhận tin vui từ 'đứa con cưng', Trấn Thành hé lộ dự án mới với sự quy tụ của nhiều gương mặt quen thuộc

Mới đây, thông tin phim "Bố già" của Trấn Thành tham gia vào vòng sơ loại hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất ở Oscar 2022 đã khiến không chỉ ekip sản xuất mà còn rất đông khán giả vui mừng, tự hào. Lấy tên tiếng "Anh là Dad, I’m sorry", Bố già sẽ cạnh tranh với nhiều tác phẩm từ khắp nơi trên thế giới để có thể vào top 5 đề cử cuối cùng chính thức. Trên trang cá nhân, Trấn Thành đã có bài viết bày tỏ niềm hạnh phúc cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

'Bố già' của Trấn Thành đại diện Việt Nam dự Oscar - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, để ăn mừng chiến thắng vang dội với đứa con tinh thần của mình, Trấn Thành tung bộ ảnh mới đậm chất lãng tử và hé lộ những dự án nghệ thuật tiếp theo sau "Bố già". Cụ thể, trước mắt, nam diễn viên đang chuẩn bị cho một MV và một webdrama sẽ ra mắt vào mùa Tết 2022. Kịch bản và dàn sao tham gia dự án này vẫn đang được giữ kín. Tuy nhiên, nam MC úp mở dự án của mình sẽ quy tụ rất nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả.