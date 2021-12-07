Vừa nhận tin vui từ 'đứa con cưng', Trấn Thành hé lộ dự án mới với sự quy tụ của nhiều gương mặt quen thuộc

Thông tin phim điện ảnh "Bố già" của Trấn Thành đại diện cho Việt Nam đi tranh giải Oscar khiến nhiều người không khỏi tự hào. Mới đây, nam diễn viên đã tiết lộ về những dự định mới trong tương lai.
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Mới đây, thông tin phim "Bố già" của Trấn Thành tham gia vào vòng sơ loại hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất ở Oscar 2022 đã khiến không chỉ ekip sản xuất mà còn rất đông khán giả vui mừng, tự hào. Lấy tên tiếng "Anh là Dad, I’m sorry", Bố già sẽ cạnh tranh với nhiều tác phẩm từ khắp nơi trên thế giới để có thể vào top 5 đề cử cuối cùng chính thức. Trên trang cá nhân, Trấn Thành đã có bài viết bày tỏ niềm hạnh phúc cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.
Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, để ăn mừng chiến thắng vang dội với đứa con tinh thần của mình, Trấn Thành tung bộ ảnh mới đậm chất lãng tử và hé lộ những dự án nghệ thuật tiếp theo sau "Bố già". Cụ thể, trước mắt, nam diễn viên đang chuẩn bị cho một MV và một webdrama sẽ ra mắt vào mùa Tết 2022. Kịch bản và dàn sao tham gia dự án này vẫn đang được giữ kín. Tuy nhiên, nam MC úp mở dự án của mình sẽ quy tụ rất nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả.
Bên cạnh đó, anh khẳng định bản thân cùng ê-kíp sẽ cố gắng hết sức để cho ra đời những thành quả chỉn chu và không khiến người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng. Anh tâm sự: “Sự yêu mến và kỳ vọng từ mọi người vừa là áp lực vừa là động lực để tôi và ê kíp dốc hết sức làm việc để cho ra đời những sản phẩm chất lượng nhất”.
Như đã đưa tin trước đó, tối ngày 20/11, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam 2021 đã diễn ra tại Huế. Tại buổi lễ, diễn viên Trấn Thành cùng bộ phim "Bố Già" giành chiến thắng vang dội với 4 lần được xướng tên trang trọng. Cụ thể, ngoài giải tập thể Bông sen Bạc, Bố già còn chiến thắng ba hạng mục cá nhân gồm giải Biên kịch xuất sắc (trao cho Trấn Thành), Nam diễn viên chính xuất sắc (Tuấn Trần) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Ngân Chi). Đây cũng là phim Việt Nam hiếm hoi vừa đạt hiệu ứng về mặt thương mại vừa được giới chuyên môn công nhận.