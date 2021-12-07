Mới đây, một người thân đã lên tiếng chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của ông xã Dương Khánh Hà - nữ người mẫu ngoại cỡ đầu tiên của Việt Nam qua đời ở tuổi 33.

Mới đây, trên trang cá nhân, gia đình Dương Khánh Hà - người mẫu ngoại cỡ đầu tiên của Việt Nam qua đời ở tuổi 33 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đông đảo bạn bè và cư dân mạng đã để lại bình luận tiếc thương, xót ca cho cô và hy vọng gia đình có thể mạnh mẽ vượt qua mất mát.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, mới đây, một người thân của vợ chồng nữ người mẫu đã tiết lộ rằng anh Nguyễn Nhất Đông - ông xã Khánh Hà - vì quá sốc và đau buồn nên đã phải nhập viện để hồi sức cấp cứu. Cũng chính vì thế, mọi thông tin về lễ viếng nữ người mẫu sẽ được gia đình thông báo sau khi Nhất Đông hồi phục.

Dương Khánh Hà đã ra đi mãi mãi ở tuổi 33 - Ảnh: Internet

"Thương gửi các anh chị em bạn bè của Bunny (Dương Khánh Hà) và gia đình,

Cảm ơn anh chị em đã yêu thương và chia sẻ về nỗi mất mát này. Hiện tại, gia đình của Bunny vì cú sốc quá lớn nên chồng của Bunny vẫn đang cần hồi sức tại bệnh viện. Gia đình sẽ sắp xếp và sớm thông báo đến mọi người về lễ viếng sau khi anh hồi phục" - chia sẻ của người thân Khánh Hà.

Được biết, Dương Khánh Hà sinh năm 1988 và từng du học tại Úc. Ở độ tuổi trường thành, cô sở hữu vóc dáng ngoại cỡ nhưng lại rất tự tin mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Chính sự mạnh dạn đã giúp cô trở thành người mẫu ngoại cỡ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam và có phát ngôn gây chú ý: "Tự ti thì mới hay thu hút những lời chê bài còn đã tự tin rồi chẳng ai chê mình nữa.

Trước khi qua đời, Dương Khánh Hà chính là người sáng lập trường âm nhạc và nghệ thuật Glory, TP.HCM - Cố vấn, điều trị cho những trẻ em mắc bệnh tâm lý. Đồng thời cô còn là host của loạt chuỗi workshop và party dành riêng cho chị em phụ nữ ở TP.HCM.

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