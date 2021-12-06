Bị đồn 'chơi xấu', mỹ nhân Campuchia livestream khóc 'hết nước mắt', chính thức nói rõ mối quan hệ giữa mình cùng Thùy Tiên và 'người thứ ba'

Hậu trường 06/12/2021 19:46

Thông tin Thùy Tiên bị Miss Grand Campuchia "chơi xấu" khiến khán giả xôn xao. Mới đây, mỹ nhân này đã có buổi livestream làm rõ mọi chuyện và tiết lộ về mối quan hệ giữa cả hai và "người thứ ba".

Liên quan đến nghi vấn Thùy Tiên bị đại diện Campuchia "chơi xấu" trước thềm chung kết Miss Grand International 2021 khiến không ít người xôn xao. Về phía người đẹp, được biết, Thuỳ Tiên đã nghe được thông tin này qua lời kể của đại diện Thái Lan và một số thành viên ban tổ chức. Trong một video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, phía ê-kíp của Thùy Tiên tại Việt Nam cũng cho biết đã nắm được thông tin này. 

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Xôn xao thông tin Thùy Tiên bị 'chơi xấu' - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trong chiều ngày 6/12, đích thân Sothida Pokimtheng - đại diện Campuchia đã có buổi livestream để chia sẻ về vấn đề này. Trên sóng trực tuyến, trước những bình luận của khán giả Việt, mỹ nhân Campuchia bật khóc nức nở, liên tục dùng tay lau nước mắt. Miss Grand Campuchia khẳng định không biết chuyện gì cả. Cả 3 người gồm bản thân cô, Thùy Tiên và Indy Johnson - Miss Grand Thái Lan -  không hề xảy ra mâu thuẫn hay cãi nhau. Thậm chí, theo Sothida Pokimtheng tiết lộ, mọi người còn ôm nhau rất thân thiết trước khi về nước.

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Mỹ nhân Campuchia khóc nức nở trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, đại diện phía Miss Grand Campuchia mới đây cũng đã chính thức lên tiếng. Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, ekip của mỹ nhân Sothida Pokimtheng ngay lập tức phủ nhận: "This is completely false information. There is a fabrication from some fans, we will hold a press conference on this news. She never said bad things about Miss Grand Vietnam (Tạm dịch: Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Có một số người hâm mộ bịa đặt, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo về tin tức này. Cô ấy chưa bao giờ nói xấu về Miss Grand Vietnam)".

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Thùy Tiên và Miss Campuchia - Ảnh: Internet

Người này cũng nói thêm: "We are really sad about this and we will record a clip when Miss Grand Cambodia go live and send it to you back. Best Regards Sir. (Tạm dịch: Chúng tôi thực sự rất buồn về điều này và chúng tôi sẽ quay clip khi Miss Grand Campuchia phát trực tiếp và gửi lại cho các bạn)".

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Từ khóa:   Nguyễn Thúc Thùy Tiên Thùy Tiên bị chơi xấu Miss Campuchia

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