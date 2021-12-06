Mới đây, chủ tịch Miss Grand International - Nawat đã quay clip để trò chuyện và hé lộ nguyên nhân chọn đại diện đến từ Việt Nam làm tân Hoa hậu khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Vào đêm ngày 4/12 (theo giờ Việt Nam), Thùy Tiên đã làm nên lịch sự khi đăng quan ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Grand International 2021, nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc thế giới. Bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có không ít ý kiến trái chiều nổ ra. Để giải đáp tất cả các thắc mắc của dư luận, chủ tịch Miss Grand International - Nawat đã quay clip để trò chuyện và hé lộ nguyên nhân chọn đại diện đến từ nước ta.

Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh : Internet

Theo đó, vị chủ tích này đã dành nhiều lời khen ngợi "có cánh" cho Thùy Tiên. Ông bộc bạch: "Hầu hết các thí sinh đến từ Việt Nam đều xinh đẹp nhưng tiếng Anh của họ là điều khiến tôi lo lắng, nó có thể ảnh hưởng đến công việc và giao tiếp. Thế nhưng cô gái này (Thuỳ Tiên) xinh đẹp và thông thạo tiếng Anh, dễ làm việc, sẵn sàng làm việc và cô ấy thật sự xinh đẹp". Ông Nawat khẳng định, thành công của Thùy Tiên là hoàn toàn xứng đáng!.

Ngoài ra, ông còn tiết lộ Thùy Tiên không phải người giỏi nhất, cũng không phải người cao nhất, nhưng cô là thí sinh dung hòa được mọi thứ. Ngài chủ tịch cho rằng đại diện Việt Nam đã tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm.

Bình luận của cư dân mạng trên một diễn đàn - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Nhiều netizen để lại bình luận đồng tình rằng khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt hiện nay rất quan trọng cũng như khen ngợi nhac sắc xinh đẹp, thần thái ngút ngàn của Thùy Tiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-tich-miss-grand-he-lo-ly-do-chon-thuy-tien-lam-tan-hoa-hau-nghe-xong-cdm-dong-loat-ru-nhau-lam-dieu-nay-440056.html