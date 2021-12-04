Con trai Thương Tín lần đầu trải lòng về ba ruột giữa ồn ào: Rất thương nhưng không thể bênh vực một cách mù quáng

Hậu trường 04/12/2021 20:52

Liên quan đến những ồn ào của ba ruột, mới đây, con trai Thương Tín đã có những trải lòng về nam diễn viên.

Những ngày vừa qua, vụ ồn ào của nghệ sĩ Thương Tín khiến dư luận dậy sóng. Theo đó, vừa qua, khi hay tin nam diễn viên đột quỵ, nhiều mạnh thường quân đã quy góp, hỗ trợ ông số tiền 800 triệu đồng và 1 chiếc xe ô tô Mercedes. Tuy nhiên, chưa đầy một năm, nam nghệ sĩ lại tiếp tục lên tiếng kể về hoàn cảnh bế tắt của mình hiện tại khi vợ bỏ đi, "không một xu dính túi" và nhiễm Covid-19.

Bên cạnh những lời chỉ trích, cư dân mạng cũng quan tâm đến người thân của nam nghệ sĩ. Được biết, ngoại trừ cô vợ trẻ và đứa con gái nhỏ hiện tại, Thương Tín còn một người con trai lớn với vợ trước tên Bùi Thanh Tùng (SN 1978). Khi Thương Tín và vợ cũ ly hôn thì Thanh Tùng (lúc đó mới 5 tuổi) về sống với ông bà nội ở Phan Rang sau đó thì được mẹ đón về nuôi cho đến khi trưởng thành. Hiện, anh đang sống tại Củ Chi.

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Thương Tín và con trai - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật và Bạn đọc, anh Tùng cho biết gia đình anh hiện tại cũng đang rất khó khăn, buôn bán ế ẩm, mà còn phải lo cho vợ và hai con nên không có dư tài chính để giúp đỡ ba lúc này. Tuy nhiên, nhiều lần anh Tùng muốn ba về ở chung với vợ chồng mình, để lo cho ba nhưng nam nghệ sĩ không đồng ý. Ông muốn có sự riêng tư. "Khi ba đi khám bệnh, chính Tùng là người đưa ba đi khám, chứ không phải là không quan tâm ba".

Khi đề cập đến chuyện ba ruột bị cộng đồng mạng chỉ trích, anh Tùng rất buồn và thương ông. Thế nhưng, anh lựa chọn không lên tiếng bảo vệ vì "không thể bênh ba mù quáng". Cụ thể, con trai Thương Tín cho hay: "Tùng vẫn đang theo dõi nhưng mình không thể bênh ba một cách mù quáng được. Ba Tùng cũng có những cái sai. Số tiền mạnh thường quân giúp đỡ là vì lòng yêu mến và việc mọi người thắc mắc về việc chi tiêu như thế nào với số tiền đó, cũng đúng. Mình không trách được"

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Anh Tùng trải lòng về người ba nội tiếng một thời - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, anh Tùng cũng bày tỏ mong muốn nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" có được cuộc sống bình yên, sống vui, sống khỏe khi về già. Tận sâu thẳm con tim mình, Tùng mong mọi người lượng thứ cho ông. Phận làm con, anh chỉ mong ba vượt qua hết những khắc nghiệt của quãng đời còn lại, bình an, mạnh khỏe.

Được biết, anh Thanh Tùng vốn là ca sĩ phòng trà nhưng cuộc sống nhiều khó khăn, tên tuổi chưa được khán giả nhớ tới. Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu trong một lần ghé thăm Thương Tín đã được ông gửi gắm, nâng đỡ con trai mình. Nhạc sĩ Tô Hiếu bằng lòng và đã đến gặp anh Tùng. Chia sẻ về điều này, anh Tùng cho biết bản thân rất vui và đang mong đợi một tương lai tươi sáng sẽ đến với mình và gia đình.

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"Tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Vậy là chúng mình có 19 năm nên duyên rồi, hãy mãi bên nhau chồng nhé", Mai Thu Huyền chia sẻ.

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Từ khóa:   NS Thương Tín con trai Thương Tín nhạc sĩ Tô Hiếu

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