Bị anti fan 'bằng chứng' nhan sắc 'xuống cấp' khác xa ảnh mạng, Lâm Khánh Chi đáp trả cực sâu cay

Hậu trường 04/12/2021 16:07

Mới đây, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã có bài viết đáp trả cực căng với phía anti fan khi tung ảnh 'dìm' ngay trên trang cá nhân.

Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau hình ảnh được cho là của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi nhưng với một dung mạo "khác lạ" khiến nhiều người khó nhận ra. Cụ thể, netizen đã đặt hai tấm ảnh "trên mạng - thực tế" cạnh nhau để nhìn rõ sự khác biệt. Trong tấm hình "thực thế" gương mặt nữ nghệ sĩ khá to, làn da cũng không được mịn màng, lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác. Vòng 2 của Lâm Khánh Chi cũng đầy đặn "bất thường" khác với "trên mạng". Đáng chú ý, một netizen đã mang những bức ảnh này vào comment trên chính trang cá nhân của Lâm Khánh Chi.

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Anti fan vào tận trang cá nhân của Lâm Khánh Chi 'công kích' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, vào trưa ngày 4/12, Lâm Khánh Chi đã có bài viết phản hồi về sự việc. Nữ nghệ sĩ đã đăng lại hai tấm ảnh trên và tuyên bố nếu ai muốn biết cô như thế nào thì vào livestream xem. Đồng thời cũng thẳng thừng "dằn mặt" antifan: "Bớt ganh đi em, phải biết chấp nhận sự thật em nhé"

"Mọi người nghĩ sao về tấm hình dìm hàng này? Ai muốn biết Khánh Chi như thế nào, 1h trưa nay vào live xem nhé. Để xem vòng eo và gương mặt Khánh Chi có to như vậy không. Bớt ganh đi em, phải biết chấp nhận sự thật em nhé" - bài viết của Lâm khánh Chi.

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Bài viết của nữ nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả cũng bình luận bênh vực nữ nghệ sĩ khi cho rằng anti fan đang cố tình dìm cô bởi "góc chụp và ánh sáng rất quan trọng". Ngoài ta, có người còn lên tiếng xác nhận Lâm Khánh Chi "ở ngoài đẹp hơn trong hình.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
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Hình ảnh mới nhất của nữ nghệ sĩ -  Ảnh: Chụp màn hình

Mới nhất, đúng như lời hẹn, vào 1h trưa cùng ngày, Lâm Khánh Chi đã xuất hiện trong livestream bán hàng và trò chuyện cùng công chúng. Trong những hình ảnh mới nhất này, nữ ca sĩ vẫn giữ được làn da căng bóng và vóc dáng mảnh mai không khác gì trên mạng. 

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