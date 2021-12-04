Bị anti fan 'bằng chứng' nhan sắc 'xuống cấp' khác xa ảnh mạng, Lâm Khánh Chi đáp trả cực sâu cay

Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau hình ảnh được cho là của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi nhưng với một dung mạo "khác lạ" khiến nhiều người khó nhận ra. Cụ thể, netizen đã đặt hai tấm ảnh "trên mạng - thực tế" cạnh nhau để nhìn rõ sự khác biệt. Trong tấm hình "thực thế" gương mặt nữ nghệ sĩ khá to, làn da cũng không được mịn màng, lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác. Vòng 2 của Lâm Khánh Chi cũng đầy đặn "bất thường" khác với "trên mạng". Đáng chú ý, một netizen đã mang những bức ảnh này vào comment trên chính trang cá nhân của Lâm Khánh Chi.

Anti fan vào tận trang cá nhân của Lâm Khánh Chi 'công kích' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, vào trưa ngày 4/12, Lâm Khánh Chi đã có bài viết phản hồi về sự việc. Nữ nghệ sĩ đã đăng lại hai tấm ảnh trên và tuyên bố nếu ai muốn biết cô như thế nào thì vào livestream xem. Đồng thời cũng thẳng thừng "dằn mặt" antifan: "Bớt ganh đi em, phải biết chấp nhận sự thật em nhé"