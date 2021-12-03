Thương Tín tiết lộ 'đi lại té ngã liên tục' hậu đột quỵ, tuyên bố 'cứng' về chuyện vợ mang con bỏ đi

Mới đây, trên một kênh Youtube, nghệ sĩ Thương Tín đã có những trải lòng về cuộc sống của bản thân từ khi vợ bỏ đi.

Cách đây 4 ngày, trên một kênh Youtube đã đăng tải đoạn clip chủ kênh đến thăm nghệ sĩ Thương Tín tại phòng trọ khi những ồn ào về ông tràn lan khắp mạng xã hội. Tại đây, nam nghệ sĩ đã tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình hậu độ quỵ cũng như có những trải lòng về cuộc sống. “Tôi đi lại khó khăn, mệt mỏi lắm, máu không lên được não nên chóng mặt. Tôi đi lại té ngã liên tục, ngã từ trong nhà ra ngoài đường. Tôi vừa ngã xong, chân vẫn còn thâm tím đây. Chân tôi giờ đi lại cà nhắc, không được bình thường như trước, khó khăn lắm” - Thương Tín kể về sức khỏe.

Nghệ sĩ Thương Tín trong clip - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, vừa qua, diễn viên phim "Biệt động Sài Gòn" đã bị nhận kết quả dương tính với Covid-19. Tuy có thể điều trị bằng thuốc vì tình trạng đầu nhưng giữa tình hình dịch bệnh, thất nghiệp nhiều tháng, nam diễn viên đang sống rất khó khăn. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng đề cập đến người vợ đã mang con bỏ đi của mình. Theo đó, anh cho rằng chuyện này là bình thường bởi bản thân ông cũng không nhìn thấy được tương lai của mình. "Tôi cũng kệ thôi, muốn đi đâu thì đi".

“Vợ con tôi trước ở chung nhà trọ này nhưng giờ đã bỏ đi. Chuyện này là hết sức bình thường vì tôi không nhìn thấy tương lai gì đi làm kiếm tiền. Vợ con tôi buộc phải ra đi còn kiếm sống, không thể ngồi ôm nhau mà ch.ết được… Tôi ở nhà trọ này có một mình còn vợ con đã bỏ đi chỗ khác. Tôi cũng kệ thôi, muốn đi đâu thì đi” - Thương Tín kể về sức khỏe. Gia đình nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet Những ngày vừa qua, bên cạnh việc bị cộng đồng mạng "ném đá" dữ dội thì vẫn có một bộ phận nhà hảo tâm quyết định giúp đỡ, cung cấp thức ăn và thuốc thang cho ông sau khi hay tin nam diễn viên nhiễm Covid-19. Mới đây nhất, theo Pháp luật và Bạn đọc, anh N.T.T. (tên thường gọi là Nguyễn Hải, ở phường 3, quận 11, TP.HCM) đã đến đón nghệ sĩ đến nơi ở mới, hoàn thành lời hứa với nam diễn viên. Tiết lộ về nơi ở của nam diễn viên Biệt động Sài Gòn, anh Hải cho hay: "Anh Thương Tín đã được sắp xếp 1 căn phòng riêng biệt để cách ly. Vì mình có 4,5 căn nhà lận nên sau khi nam diễn viên khoẻ hẳn sẽ chính thức dọn qua ngôi nhà mới". Trước nhiều ý kiến trái chiều, lo sợ phản ứng tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần của nghệ sĩ Thương Tín, nên anh Hải chưa công bố địa chỉ nơi ở cụ thể của nam diễn viên. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể yên tâm về việc ăn, ở của nam diễn viên trong thời gian sắp tới.

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