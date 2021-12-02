SỐC: Mạnh thường quân nói rõ tin đồn xoay quanh Thương Tín, vạch trần sự thật 'động trời' về phát ngôn chỉ trích Hoài Linh và nhà thờ Tổ

Ngay sau đó, một mạnh thường quân tại TP.HCM là ngỏ ý giúp đỡ nam nghệ sĩ có chổ ăn ở để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cũng từ đây, nhiều tin đồn như Thương Tín được mạnh thường quân tặng 2 tỷ thậm chí là căn biệt thự 5 tầng đã khiến không ít người xôn xao.

Những ngày gần đây, nghệ sĩ Thương Tín là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Được biết, trước đó, vào khoảng tháng 2/2020, sau khi hay tin nam nghệ sĩ bị đột quỵ, nhiều mạnh thường quân đã quyên góp, hỗ trợ ông số tiền 800 triệu đồng và 1 chiếc ô tô Mercedes. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm, Thương Tín lại tiếp tục lên tiếng cho biết đang rơi vào cảnh bế tắc khi nợ tiền trọ nhiều tháng, vợ mang con bỏ đi và bản thân mắc Covid-19.

"Tất cả thông tin mọi người đọc những ngày qua như vợ con anh Thương Tín muốn dọn về biệt thự của tôi và tôi tặng anh Thương Tín 2 tỷ đồng... đều không có thật. Tôi tặng anh Thương Tín tờ vé số, đùa rằng nếu trúng 2 tỷ đồng sẽ tặng anh, sao lại bóp méo thành tôi tặng anh ấy 2 tỷ?" - anh Tòng chia sẻ.

Theo VietnamNet, mới đây, anh Tòng - mạnh thường quân muốn giúp đỡ Thương Tín - đã bức xúc lên tiếng trước những tin giã đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, anh chỉ tặng nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" tờ vé số và đùa rằng nếu trúng sẽ tặng nghệ sĩ 2 tỷ đồng.

Đặc biệt, mạnh thường quân này còn tiết lộ sự thật gây sốc rằng có một số cá nhân, Youtuber đã đến nhà Thương Tín đưa tiền cho nam diễn viên để ông nói theo những nội dung đã được chuẩn bị sẵn. Vì vậy, những phát ngôn của Thương Tín liên quan đến Nhà thờ Tổ hay danh hài Hoài Linh, việc nghệ sĩ làm từ thiện,... đều là nội dung được chuẩn bị từ người khác.

Danh hài Hoài Linh và nhà thờ Tổ vô tình bị kéo vào drama - Ảnh: Internet

Anh đã nghiêm túc nhắc nhở nam nghệ sĩ cẩn trọng phát ngôn, không trở thành miếng mồi ngon cho truyền thông bẩn. Anh Tòng cũng bị một số người dùng mạng mắng chửi vì nhận nuôi nghệ sĩ Thương Tín. Ngoài ra, anh Tòng cũng có đôi lời nhắn nhủ đến cư dân mạng: "Anh Thương Tín không vi phạm pháp luật, không làm hại ai, nếu không cưu mang giúp đỡ thì các bạn đừng xúc phạm anh ấy".

Được biết, trước đó, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip Thương Tín bày tỏ quan điểm về nhà thờ tổ 100 tỷ của Hoài Linh. Theo đó, ông cho biết: "Tôi chưa đến Nhà thờ Tổ của Hoài Linh bao giờ, tôi thấy nó kỳ kỳ. Tổ thì tổ chung hết mà bây giờ đến nhà đó giống như Hoài Linh là tổ. Thật sự nếu ai có điều kiện làm cho Tổ nghiệp mình đẹp đẽ thì cũng mừng thôi. Nhưng làm giống Hoài Linh không được, nó kiểu cá nhân quá. Tổ ở đây là thờ "Tổ ăn mày", giống như nghệ sĩ cũng đi "ăn mày" của khán giả, khán giả đến xem và cho tiền mình". Từ những gì mạnh thường quân nói trên, có thể thấy, chia sẻ này đã được sắp đặt trước.

Nghệ sĩ Thường Tín - Ảnh: Internet

Mặt khác, bác sĩ Hoàng Văn Tiểu - người làm xét nghiệm cho Thương Tín cách đây ít ngày và phát hiện ra nam diễn viên mắc Covid-19 cũng đã thông tin về tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ.

"Chúng tôi chưa làm xét nghiệm lại cho anh Thương Tín vì đúng quy trình phải ít nhất 5 ngày nữa. Có thể anh tự làm test nhanh và cho kết quả âm tính. Chúng tôi hiện chưa thể kết luận về tình trạng của anh. Anh Thương Tín hiện vẫn điều trị Covid-19, sức khỏe ổn định" - phía bác sĩ Tiểu cho hay.

Theo Tiền Phong, chiều ngày 1/12, nghệ sĩ Thương Tín cho biết vợ và con đã đến thăm anh tại nhà trọ. Anh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. "Cô ấy không nói sẽ trở về sống với tôi. Nhưng nếu tôi thu xếp được cuộc sống ổn định thì cô ấy cũng sẽ về thôi, tôi nghĩ thế".