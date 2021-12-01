Con gái ruột Phi Nhung đến 'thăm' mẹ sau kỳ nghỉ dài, hành động của 2 cậu quý tử khiến nhiều người chú ý

Hậu trường 01/12/2021 15:45

Mới đây, trên kênh YouTube của mình và mẹ, con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải một video về chuyến viếng thăm cố ca sĩ tại chùa khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, Wendy Phạm - con gái ca sĩ Phi Nhung - đã đăng tải trên kênh YouTube của mình và mẹ những hình ảnh khiến công chúng xúc động. Theo đó, cô và gia đình đến chùa để thắp hương và tụng kinh cho mẹ bởi vài ngày qua, mọi người đã có chuyến du lịch mừng Lễ tạ ơn tại Mỹ. Một thời gian không đến thăm mẹ khiến cô bứt rứt không yên.

phi nhung 1
Wendy và mê ruột Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trong đoạn clip, con trai lớn của Wendy tên Nathan (tức cháu ngoại Phi Nhung) rất hiểu chuyện khi phụ giúp người lớn bày biện mân cúng, thắp hương và vái lạy trước bàn thờ cố ca sĩ. Trong khi đó, con trai thứ là bé Nicholai cũng đứng ngay bên cạnh, tay ôm bàn thờ của bà ngoại không rời.

phi nhung 2
Con trai lớn của Wendy phụ giúp người lớn chuẩn bị cúng bà ngoại - Ảnh: Chụp màn hình
phi nhung 3
Con trai thứ thì tay ôm bàn thờ của bà ngoại không rời - Ảnh: Chụp màn hình

 

Được biết, do tình hình dịch bệnh nên Nicholai chưa được một lần trông thấy bà ngoại. Được biết, cậu bé được dì ruột của Phi Nhung một tay chăm sóc để đỡ đần cho con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung. Sau khi mẹ mất, Wendy Phạm cũng chăm tương tác với khán giả và chia sẻ rất nhiều những hình ảnh "hiếm" giữa cô với mẹ đến mọi người. Có thể thấy, dù ca sĩ Phi Nhung đã ra đi nhưng sự mất mát, đau xót vẫn còn hiện hữu đối với tất cả thành viên trong gia đình và fan hâm mộ. 

phi nhung 4
Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Được biết, ca sĩ Phi Nhung ra đi sau khoảng thời gian chống chọi với Covid-19 tại bệnh viện chợ Rẫy. Tro cốt của nữ ca sĩ được vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương mang về Mỹ trao tận tay cho con gái và gia đình. Sáng sớm ngày 13/10 (tức trưa 12/10 giờ Mỹ), đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, khán giả Việt Nam tại Mỹ đã đến chùa Huệ Quang (Santa Ana, California, Mỹ) tham dự đám tang Phi Nhung.

Nhạc sĩ từng hứa giúp đỡ Thương Tín tiếp tục làm điều ý nghĩa này cho Hoài Linh và Chí Tài

Nhạc sĩ từng hứa giúp đỡ Thương Tín tiếp tục làm điều ý nghĩa này cho Hoài Linh và Chí Tài

Mới đây, nhạc sĩ Tố Hiếu - người từng hứa sẽ giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín - đã làm một việc ý nghĩa dành tặng cho cố nghệ sĩ Chí Tài trong lễ giỗ đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Phi Nhung 2 cháu ngoại Phi Nhung Đám tang Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 10 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?