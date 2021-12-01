Con gái ruột Phi Nhung đến 'thăm' mẹ sau kỳ nghỉ dài, hành động của 2 cậu quý tử khiến nhiều người chú ý

Mới đây, trên kênh YouTube của mình và mẹ, con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải một video về chuyến viếng thăm cố ca sĩ tại chùa khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, Wendy Phạm - con gái ca sĩ Phi Nhung - đã đăng tải trên kênh YouTube của mình và mẹ những hình ảnh khiến công chúng xúc động. Theo đó, cô và gia đình đến chùa để thắp hương và tụng kinh cho mẹ bởi vài ngày qua, mọi người đã có chuyến du lịch mừng Lễ tạ ơn tại Mỹ. Một thời gian không đến thăm mẹ khiến cô bứt rứt không yên.

Wendy và mê ruột Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trong đoạn clip, con trai lớn của Wendy tên Nathan (tức cháu ngoại Phi Nhung) rất hiểu chuyện khi phụ giúp người lớn bày biện mân cúng, thắp hương và vái lạy trước bàn thờ cố ca sĩ. Trong khi đó, con trai thứ là bé Nicholai cũng đứng ngay bên cạnh, tay ôm bàn thờ của bà ngoại không rời.

Con trai lớn của Wendy phụ giúp người lớn chuẩn bị cúng bà ngoại - Ảnh: Chụp màn hình

Con trai thứ thì tay ôm bàn thờ của bà ngoại không rời - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, do tình hình dịch bệnh nên Nicholai chưa được một lần trông thấy bà ngoại. Được biết, cậu bé được dì ruột của Phi Nhung một tay chăm sóc để đỡ đần cho con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung. Sau khi mẹ mất, Wendy Phạm cũng chăm tương tác với khán giả và chia sẻ rất nhiều những hình ảnh "hiếm" giữa cô với mẹ đến mọi người. Có thể thấy, dù ca sĩ Phi Nhung đã ra đi nhưng sự mất mát, đau xót vẫn còn hiện hữu đối với tất cả thành viên trong gia đình và fan hâm mộ.

Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Được biết, ca sĩ Phi Nhung ra đi sau khoảng thời gian chống chọi với Covid-19 tại bệnh viện chợ Rẫy. Tro cốt của nữ ca sĩ được vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương mang về Mỹ trao tận tay cho con gái và gia đình. Sáng sớm ngày 13/10 (tức trưa 12/10 giờ Mỹ), đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, khán giả Việt Nam tại Mỹ đã đến chùa Huệ Quang (Santa Ana, California, Mỹ) tham dự đám tang Phi Nhung.

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