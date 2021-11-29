Biến căng: Nhà sản xuất chỉ ra những sai phạm trong hợp đồng của nữ chính 'Mắt biếc', tuyên bố sẽ khởi kiện nếu cô còn im lặng

Hậu trường 29/11/2021 16:04

Tiếp tục những ồn ào với nữ diễn viên trẻ Trúc Anh, mới đây, nhà sản xuất Dung Bình Dương đã có một đoạn clip dài khoảng 20 phút bổ sung những điều khoản hợp đồng mà ở clip trước chưa công khai cụ thể.

Sau bài viết tố nữ diễn viên trẻ Trúc Anh (nổi tiếng với vai Hà Lan trong "Mắt biếc") đã vi phạm hợp đồng, "thái độ ngôi sao" thì vào ngày 29/11, nhà sản xuất Dung Bình Dương đã chia sẻ một đoạn clip nói rõ hơn về vấn đề này. Theo đó, NSX Dung Bình Dương bổ sung những điều khoản hợp đồng mà ở clip trước chưa công khai cụ thể.

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NSX Dung Bình Dương trong clip mới ngày 29/11 - Ảnh: Chụp màn hình

Ở điều 4.2.11 đã quy định Trúc Anh "không được tham gia đồng thời bất cứ hoạt động nghệ thuật hay bộ phim nào khác có thể làm ảnh hưởng đến vai diễn trong thời gian thực hiện hợp đồng này nếu chưa có được sự đồng ý bằng văn bản của bên A (bên NSX Dung Bình Dương)." Theo như bà Dung Bình Dương, Trúc Anh đã vi phạm hợp đồng nghiêm trọng khi đóng phim Mắt Biếc.

Ngoài ra, bà cũng bày tỏ sự thất vọng khi cho hay Trúc Anh có một đơn vị quản lý khác là ST.319, trong khi trước đó mẹ của nữ diễn viên nhấn mạnh không có đơn vị nào quản lý con mình. Bản thân Trúc Anh khi được hỏi cũng phủ nhận thông tin trên. Điều này đã vi phạm hợp đồng đã ký kết với công ty của bà trước đó.

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Nữ diễn viên Trúc Anh thủ vai Hà Lan trong phim 'Mắt biếc' -  Ảnh: Internet

Nhà sản xuất này còn cho biết bản thân sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện chỉ cần nữ diễn viên nói 1 lời xin lỗi nhưng tới nay cô vẫn "im hơi lặng tiếng. Bà cũng nhấn mạnh từ trước đến giờ chỉ có mẹ Trúc Anh lên tiếng xin tha thứ vì con gái còn quá nhỏ và mong muốn được giải quyết nội bộ. 

Bên cạnh cụm từ "thái độ ngôi sao", bà Dung nhận định Trúc Anh rất chảnh, đặc biệt là từ sau khi nổi lên với bộ phim Mắt Biếc. Bà thậm chí đã khóc vì thái độ của ngôi sao trẻ.

Ngoài ra, bà Dung muốn thông qua video này nhắn gửi tới Trúc An rằng trước mắt bà sẽ không khởi kiện nhưng nếu nữ diễn viên không thay đổi thái độ, không lên tiếng xin lỗi thì sẽ chính thức đưa chuyện này ra pháp luật.

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Từ khóa:   diễn viên Trúc Anh Mắt biếc Dung Bình Dương

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