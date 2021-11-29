Kêu gọi từ thiện hàng trăm tỷ đồng, Thủy Tiên vẫn phải mượn thêm tiền người dân 'cứu lũ', 'chủ nợ' lên tiếng giải thích lý do?

Hậu trường 29/11/2021 07:45

Thông tin nữ ca sĩ Thủy Tiên trong quá trình từ thiện ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã phải mượn tiền của người dân để tiếp tục công việc cứu trợ khiến dư luận xôn xao. Mới đây, người trong cuộc đã lên tiếng.

Liên quan đến vụ ồn ào từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, được biết, ngoài 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị được nữ ca sĩ trao quà và có thống kê, đoàn từ thiện của Thủy Tiên có trao quà cho 1 thôn ở huyện Gio Linh vào tháng 10/2020. Tìm hiểu cho thấy, quá trình trao quà ở đây, khi đoàn hết tiền mặt và có ý định quay về, một người dân đã cho mượn tiền để đoàn tiếp tục trao cho các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

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Ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ đồng bào miền Trung trong đợt lũ vừa qua - Ảnh: Internet

Theo báo Lao Động, nào ngày 27/11, ông Vũ Đức Quang – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Sơn (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, dịp cuối năm 2020, tại địa bàn xảy ra tình trạng ngập lụt ở một số thôn.

Vào ngày 18/10/2020, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên có đến thôn Võ Xá để trao quà từ thiện. Tuy nhiên, ca sĩ Thủy Tiên không thông qua chính quyền địa phương, khi biết tin thì cán bộ xã có đến, đề nghị được hỗ trợ đoàn. Ông Dương Đức Hạnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cũng xác nhận đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ cho người dân  thôn Võ Xá khoảng 300 triệu đồng tiền mặt và một số hiện vật khác.

Đặc biệt, tại thời điểm ấy, khi đang trong quá trình cứu trợ thì đoàn của Thủy Tiên hết tiền mặt, lại vào chủ nhật, ngân hàng đóng cửa nên định sẽ quay về. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã được một người dân ngõ ý cho mượn 200 triệu đồng để tiếp tục công việc từ thiện. Phía Thủy Tiên cũng đã chuyển trả lại số tiền ngay sau đó.

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Chị Huyên (bìa phải ảnh) cho ca sĩ Thủy Tiên mượn 200 triệu đồng không cần viết giấy tờ vay mượn để đoàn trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ - Ảnh: NVCC cho Lao Động

Bà Võ Thị Huyên (46 tuổi, trú tại thôn Võ Xá, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) - người cho Thủy Tiên mượn tiền - kể lại rằng: "Thấy đoàn từ thiện vất vả, đi vào vùng lũ hỗ trợ cho bà con nên tôi ngỏ ý cho ca sĩ Thủy Tiên mượn 200 triệu đồng tiền mặt để tiếp tục hỗ trợ cho bà con. Quá trình cho mượn, cũng không viết giấy tờ gì, vào ngày hôm sau thì trợ lý của ca sĩ Thủy Tiên chuyển trả lại vào tài khoản cho tôi 200 triệu đồng”.

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Sau khi bà Huyên cho mượn 200 triệu đồng tiền mặt, 1 ngày sau ca sĩ Thủy Tiên gửi trả qua số tài khoản 200 triệu đồng - Ảnh: NVCC cho Lao Động

Sau khi mượn được tiền, ca sĩ Thủy Tiên tiếp tục đi thuyền theo các đường dân sinh để trao quà. Bà Huyên có đề xuất 4 người có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhà bị ngập sâu nên đã đi sơ tán nơi khác và được nữ ca sĩ gửi 2 triệu đồng cho 1 trường hợp và 9 triệu đồng cho 3 trường hợp. Bà Huyên đã trao tận tay cho 4 trường hợp này, và chụp ảnh làm bằng chứng để gửi lại cho đoàn.

Gia đình bà Trần Thị Lụa ở cuối thôn Võ Xá cũng nhận được 5 triệu đồng của ca sĩ Thuỷ Tiên cùng nước uống, sữa, thuốc men. Cũng theo người dân ở đây cho biết, nhiều hộ gia đình nhận được cứu trợ của Thuỷ Tiên, tuy mỗi hộ nhận mức hỗ trợ khác nhau (từ 500 nghìn đồng - 5 triệu đồng) nhưng nguyên nhân vì Thuỷ Tiên trực tiếp xác định mức độ ảnh hưởng để đưa ra phương án phù hợp. Do đó, họ đều vui vẻ, biết ơn và không hề thắc mắc.

Đến thời điểm này, tổng số tiền đoàn từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên trao cho người dân 2 huyện Hải Lăng (26 tỉ 560 triệu đồng), Triệu Phong (2 tỉ 673 triệu đồng) ở tỉnh Quảng Trị được xác nhận là 29 tỉ 233 triệu đồng. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện “Biên bản xác nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai” mà đoàn của nữ ca sĩ đưa ra, trong đó tổng số tiền trao cho 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong khoảng 33 tỉ 400 triệu đồng. Riêng số tiền mà đoàn từ thiện trao ở huyện Gio Linh đã đề cập ở trên chưa được đưa vào danh sách thống kê.

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Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên Thủy Tiên cứu trợ miền Trung Quảng Trị

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