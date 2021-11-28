Xôn xao hình ảnh cơ ngơi của gia đình Hoài Linh tại Mỹ: Rộng rãi và sang trọng đến khó tin

Hậu trường 28/11/2021 20:35

Mới đây, em gái ruột của nghệ sĩ Hoài Linh đã chia sẻ một bức ảnh gia đình sửa soạn cho lễ Giáng Sinh khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Trang - em ruột của nghệ sĩ Hoài Linh - đã đăng tải bức ảnh một căn nhà to lớn cùng dòng trạng thái: "Gia đình em sửa soạn đón Giáng Sinh". Qua bức ảnh, có thể thấy rất đông thành viên trong gia đình đã cùng tham gia quay phim, chụp ảnh và trang trí nhà chào đón giáng sinh.

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Bài viết của em gái ruột Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình
Xôn xao hình ảnh cơ ngơi của gia đình Hoài Linh tại Mỹ: Rộng rãi và sang trọng đến khó tin - Ảnh 2
Hoài Linh, Phương Trang và em trai út Dương Triệu Vũ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến mọi người quan tâm đó chính là độ hoành tráng của căn nhà. Có thể nhận ra đây là một biệt thự lớn, thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng và sàn nhà được lót gỗ đắt tiền. Trong ảnh mới chỉ là một phần của không gian sống vì vậy khán giả nhận định nếu được nhìn toàn cảnh thì sẽ thấy biệt thự xa hoa hơn nhiều.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngôi biệt được nhiều người phỏng đoán là cơ ngơi của gia đình Hoài Linh tại hải ngoại. Thế nhưng, cả nam nghệ sĩ và các anh chị em khác trong gia đình đều rất ít khi chia sẻ về nhà cửa, không gian sống nên cũng chưa có bằng chứng cụ thể. Phía Phương Trang cũng không có động thái gì thêm.

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