Vợ chồng Trấn Thành tặng quà sinh nhật cho quản lý, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận bình luận một câu khiến CĐM ngỡ ngàng

Mới đây, trên trang cá nhân, quản lý của cặp đôi nghệ sĩ Trấn Thành - Hari Won cho biết đã nhận được một món quà sinh nhật bất ngờ sau 4 tháng rưỡi.

Mới đây, trên trang cá nhân, quản lý của vợ chồng Hari Won – Trấn Thành đã có bài viết cảm ơn cặp đôi khiến nhiều người chú ý. Theo đó, nữ quản lý cho biết, cô bị “đánh úp” bằng món quà sinh nhật này sau 4 tháng rưỡi. Vợ chồng Hari Won – Trấn Thành - Ảnh: Internet Cụ thể, lúc đầu, nữ quản lý còn tưởng hôm ấy đi xem phim và tặng quà sinh nhật cho diễn viên Tuấn Trần. Cô thậm chí còn "đánh trống lảng" rồi cầm điện thoai quay lại, chuẩn bị "đánh up" nam diễn viên. Nào ngờ, chính cô mới là người bị vợ chồng Trấn Thành "up ngược lại". Cũng trong bài đăng này, người quản lý cũng hé lộ món quà được nhận là một chiếc đồng hồ Rolex kim cương và bày tỏ niềm xúc động của mình.

Bài viết của nữ quản lý - Ảnh: Chụp màn hình “Sau 4 tháng rưỡi sinh nhật thì hôm nay được đánh úp bằng 1 món quà không thể bất ngờ hơn và cũng không thể to hơn. Trong bụng là đi coi phim và để 2 vợ chồng Xìn Ri tặng quà sinh nhật cho Tuấn Trần. Lúc đầu mình còn giả bộ đánh trống lảng rồi cầm điện thoại quay hình mọi người này kia nữa kìa. Kiểu rất nắm tình hình và chuẩn bị đánh up ông Tuấn. Ai ngờ bị 2 vợ chồng nhà này úp ngược lại. Xúc động muốn xỉu.

Năm nay quản lý lại được tặng quà to nữa ạ. Không biết sao nói cho hết. Chỉ biết cám ơn rất nhiều" - Bài viết của quản lý. Ảnh minh họa: Internet Bên dưới bài viết, ca sĩ Hari Won đã để lại bình luận khen chiếc đồng hồ rất hợp với nữ quản lý. Bên cạnh đó, dù chưa biết giá trị thật sự chủa chiếc đồng hồ nhưng nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã để lại một câu đầy ẩn ý: “Tôi khá rành về dòng này, không biết quý khách có nhu cầu nhận báo giá không ạ? Hehe, chúc em luôn nhiều quà, nhiều nhà, nhiều niềm vui và sự yêu thương của chúng bạn.” Điều này chứng tỏ món quà này có giá trị không hề nhỏ. Bình luận của Hari Won - Ảnh: Chụp màn hình Bình luận của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Xìn Ri “chơi lớn” tặng quà “khủng” cho quản lý. Vào sinh nhật năm ngoái, trong khi ông xã Trấn Thành cũng tặng cho quản lý mẫu đồng hồ của Pháp có giá không dưới 100 triệu đồng thì Hari Won tặng cô chiếc túi xách Chanel đắt đỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-tran-thanh-tang-qua-sinh-nhat-cho-quan-ly-nhac-si-nguyen-hong-thuan-binh-luan-mot-cau-khien-cdm-ngo-ngang-438865.html