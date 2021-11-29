Ở tuổi U40, MC Cát Tường thừa nhận vẫn khao khát có được một người chồng, lý do là gì?

Hậu trường 29/11/2021 14:38

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, MC Cát Tường đã đăng tải một đoạn clip nói lên quan điểm của mình về tình anh em và vợ chồng khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên kênh Youtube, nghệ sĩ Cát Tường đã đăng tải một video cùng cha ruột bàn về chủ đề "Anh em mới ruột mới rà/ Vợ chồng như áo cởi ra là rồi".  Theo đó, câu ca dao này mang tính đề cao tình cảm gia đình, anh em ruột thịt, còn vợ chồng khi xa lìa thì như người dưng. Tuy nhiên, MC Cát Tường lại không đồng tình với câu nói này. Bởi theo cô, có rất nhiều người đàn ông sau khi lấy vợ thì chỉ biết quan tâm đến vợ chứ không đối hoài đến anh em.

"Người vợ là người nâng khăn sửa túi, sinh con cho mình, tài sản của mình cũng chia cho vợ. Vợ chồng có nhiều tài sản chung, con cái chung, nhưng anh em chỉ có chung dòng máu thôi" - nữ NC giải thích thêm.

cat tuong 1
MC Cát Tường bàn luận của cha ruột - Ảnh: Chụp màn hình

Trước quan điểm của Cát Tường, cha của cô cho rằng câu ca dao này đúng ở chỗ đề cao tình cảm gia đình vì trong trường hợp anh em lâu ngày mới gặp, nhưng khi người kia có chuyện gì bất đồng với người ngoài thì anh em luôn bênh vực hết lòng.

"Con đồng ý với ba nhưng không nên so anh em với vợ. Câu nói này được sinh ra ở thế kỷ trước, lúc đó còn chế độ phong kiến, trọng nam khinh nữ nên mới ví người vợ như quần áo, cởi ra là xong. Người phụ nữ ngày xưa không được coi trọng. 

So sánh vợ chồng như quần áo thì như cổ xúy mọi người không thích ở cùng nhau thì chia tay, thay vợ khác?" - Cát Tường đồng ý với ba nhưng cô không đồng tình với việc so sánh tình anh em với tình cảm vợ chồng. 

cat tuong 2
Nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân vẫn muốn có một người chồng 'để tuổi già có ông, có bà, đùm bọc nhau' - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cha của Cát Tường cũng nhận định rằng đúng là ngày xưa ông bà ta nói ra câu này vì muốn anh em trong gia đình hòa thuận nhưng vô tình lại "đem vợ ra để coi như áo quần, hơi vô lý". Ông cũng chia sẻ rằng ở một số tôn giáo mà ông biết, một khi đã kết hôn sẽ không ly hôn

Vì thế, nữ MC chốt lại vấn đề: "2 cha con tôi đều đồng ý ông bà so sánh vợ chồng như áo quần là sai. Qua câu nói này tôi thấy điều gì hay, đúng thì học tập, ví dụ như tình cảm anh em ruột thịt, còn những suy nghĩ cổ hủ thì nên bỏ đi, nên yêu thương mái ấm hiện tại. Tại sao tôi vẫn khao khát lấy một người chồng? Để tuổi già có ông, có bà, đùm bọc nhau". 

Kêu gọi từ thiện hàng trăm tỷ đồng, Thủy Tiên vẫn phải mượn thêm tiền người dân 'cứu lũ', 'chủ nợ' lên tiếng giải thích lý do?

Kêu gọi từ thiện hàng trăm tỷ đồng, Thủy Tiên vẫn phải mượn thêm tiền người dân 'cứu lũ', 'chủ nợ' lên tiếng giải thích lý do?

Thông tin nữ ca sĩ Thủy Tiên trong quá trình từ thiện ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã phải mượn tiền của người dân để tiếp tục công việc cứu trợ khiến dư luận xôn xao. Mới đây, người trong cuộc đã lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   mc Cát Tường cha ruột Cát Tường anh em - vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 59 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?