Ở tuổi U40, MC Cát Tường thừa nhận vẫn khao khát có được một người chồng, lý do là gì?

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, MC Cát Tường đã đăng tải một đoạn clip nói lên quan điểm của mình về tình anh em và vợ chồng khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên kênh Youtube, nghệ sĩ Cát Tường đã đăng tải một video cùng cha ruột bàn về chủ đề "Anh em mới ruột mới rà/ Vợ chồng như áo cởi ra là rồi". Theo đó, câu ca dao này mang tính đề cao tình cảm gia đình, anh em ruột thịt, còn vợ chồng khi xa lìa thì như người dưng. Tuy nhiên, MC Cát Tường lại không đồng tình với câu nói này. Bởi theo cô, có rất nhiều người đàn ông sau khi lấy vợ thì chỉ biết quan tâm đến vợ chứ không đối hoài đến anh em. "Người vợ là người nâng khăn sửa túi, sinh con cho mình, tài sản của mình cũng chia cho vợ. Vợ chồng có nhiều tài sản chung, con cái chung, nhưng anh em chỉ có chung dòng máu thôi" - nữ NC giải thích thêm.

MC Cát Tường bàn luận của cha ruột - Ảnh: Chụp màn hình Trước quan điểm của Cát Tường, cha của cô cho rằng câu ca dao này đúng ở chỗ đề cao tình cảm gia đình vì trong trường hợp anh em lâu ngày mới gặp, nhưng khi người kia có chuyện gì bất đồng với người ngoài thì anh em luôn bênh vực hết lòng. "Con đồng ý với ba nhưng không nên so anh em với vợ. Câu nói này được sinh ra ở thế kỷ trước, lúc đó còn chế độ phong kiến, trọng nam khinh nữ nên mới ví người vợ như quần áo, cởi ra là xong. Người phụ nữ ngày xưa không được coi trọng.

So sánh vợ chồng như quần áo thì như cổ xúy mọi người không thích ở cùng nhau thì chia tay, thay vợ khác?" - Cát Tường đồng ý với ba nhưng cô không đồng tình với việc so sánh tình anh em với tình cảm vợ chồng. Nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân vẫn muốn có một người chồng 'để tuổi già có ông, có bà, đùm bọc nhau' - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, cha của Cát Tường cũng nhận định rằng đúng là ngày xưa ông bà ta nói ra câu này vì muốn anh em trong gia đình hòa thuận nhưng vô tình lại "đem vợ ra để coi như áo quần, hơi vô lý". Ông cũng chia sẻ rằng ở một số tôn giáo mà ông biết, một khi đã kết hôn sẽ không ly hôn Vì thế, nữ MC chốt lại vấn đề: "2 cha con tôi đều đồng ý ông bà so sánh vợ chồng như áo quần là sai. Qua câu nói này tôi thấy điều gì hay, đúng thì học tập, ví dụ như tình cảm anh em ruột thịt, còn những suy nghĩ cổ hủ thì nên bỏ đi, nên yêu thương mái ấm hiện tại. Tại sao tôi vẫn khao khát lấy một người chồng? Để tuổi già có ông, có bà, đùm bọc nhau".

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