Một nam ca sĩ Vbiz nổi tiếng trong giới trẻ tiết lộ từng bị vi-rút ăn một phần vào não, trí nhớ không được tốt như người bình thường

Mới đây, một nam ca sĩ đã có những tiết lộ gây sốc về căn bệnh lúc bé khi bị vi-rút ăn một phần não và những di chứng mà nó gây ra cho đến ngày nay.

Tối ngày 27/11, đêm chung kết xếp hạng The Heroes (Thần tượng đối thần tượng 2021) diễn ra với phần tranh tài của hai nam ca sĩ là Erik và Ali Hoàng Dương. Sau màn trình diễn đầy thuyết phục với ca khúc "Máu đỏ da vàng" do DTAP sáng tác, từng được giới thiệu bản audio trước đó, Erik chiến thắng thuyết phục và trở thành quán quân mùa đầu tiên của 'The Heroes'.

Màn trình diễn ấn tượng của Erik trong đêm chung kết xếp hạng "The Heroes" - Ảnh: Internet

Theo SAOstar, mới đây, trong buổi giao lưu sau khi đăng quang danh hiệu Quán quân The Heroes 202, Erik đã có những chia sẻ thú vị về chặng hành trình đặc biệt đã qua. Anh cho biết rất tự hào với những gì mà bản thân lẫn ê-kíp đã cố gắng suốt chặng đường đã qua tại The Heroes và danh hiệu quán quân đạt được là hoàn toàn xứng đáng.

Giây phút đăng quan của nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, cũng tại buổi giao lưu này, nam ca sĩ bất ngờ tiết lộ thuở bé từng bị vi-rút ăn một phần vào não dẫn đến những di chứng về sau.

"Trước đây tôi bị sốt vi-rút, bố mẹ cứ nghĩ là sốt bình thường thôi. Thế nhưng khi vào bệnh viện thăm khám thì bác sĩ bảo là vi-rút đã ăn một phần vào não, thế nên trí nhớ của tôi không được tốt như người bình thường" - Erik trải lòng.

Nói thêm về điều này, giọng ca "Em không sai, chúng ta sai" cho biết vì di chứng của căn bệnh thuở bé này nên anh hiếm khi nhớ được hết những bạn bè thời cấp 1, cấp 2.

Ca sĩ Erik - Ảnh: Internet

Sắp tới đây sẽ là Giáng sinh và Tết dương lịch, Erik tâm sự dự định sẽ dành thời gian cho gia đình, người thân nhiều hơn "nếu được và điều kiện cho phép".

"Những năm trước đây tôi thường dự Giáng sinh với chị Hòa Minzy và Đức Phúc bởi tôi cũng làm việc và sinh sống chủ yếu ở TP.HCM, hiếm khi có dịp được kề cạnh bên gia đình. Thế nhưng nếu được và điệu kiện cho phép, tới đây tôi sẽ dành thời gian cho gia đình, người thân nhiều hơn" - Erik chia sẻ.

