Bị đặt lên bàn cân với bà Nguyễn Phương Hằng trong khoản 'khuấy động showbiz Việt', NSX Dung Bình Dương nói gì?

Hậu trường 29/11/2021 17:32

Bên cạnh những ồn ào với nữ diễn viên Trúc Anh, NSX Dung Bình Dương còn được CĐM nhắc đến khi cho rằng là nữ đại gia thứ hai của vùng đất này "phê bình showbiz" ngay sau nữ CEO Nguyễn Phương Hằng. Mới đây, NSX đã có trực tiếp lên tiếng.

Những ngày vừa qua, showbiz Việt lại được được dịp "dậy sóng" trước thông tin nhà sản xuất (NSX) Dung Bình Dương lên tiếng tố nữ diễn viên trẻ Trúc Anh có những sai phạm trong hợp đồng với công ty mình. Đồng thời, bà Dùng có cho biết nữ diễn viên có "thái độ ngôi sao", xem thường bà dù trước đó chính NSX là người đã phát hiện ra tài năng của cô và đồng ý giao cho cô vai chính trong phim của mình dù trước đó Trúc Anh chỉ là một diễn viên quần chúng.

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NSX) Dung Bình DươnG và nữ diễn viên trẻ Trúc Anh - Ảnh : Internet

Ngay sau khi đoạn clip của bà Dung được đăng tải, khán giả nói chung và fan của Trúc Anh nói riêng đã vô cùng bất ngờ. Bên cạnh những ý kiến trái chiều về vụ lùm xùm trên, một bộ phận netizen đã đưa ra nhận định, ví NSX này giống với bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng - người thời gian qua đã nhiều lần lên tiếng về những ồn ào của showbiz Việt. 

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 Bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Trước thông tin trên, mới đây, trong một đoạn clip được đăng tải ngày 29/11, bà Dung Bình Dương đã trực tiếp đề cập đến vấn đề này. Theo đó, NSX cho hay dù mình và "chị Hằng" đều là doanh nhân và sống tại Bình Dương nhưng cả hai có quan điểm không giống nhau và cũng hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

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NSX Dung Bình Dương trong clip mới - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, đề cập đến những ồn ào với giới showbiz, NSX Dung Bình Dương nhận định dẫu cho mình hay bà Phương Hằng có "phê bình anh chị em diễn viên" như thế nào thì "vàng thật không sợ lửa". Nếu các nghệ sĩ không làm gì sai thì không có gì phải lo lắng. Qua trên, bà Dung hy vọng mọi người đừng so sánh bà với nữ CEO Đại Nam.

"Sau khi tôi có ý kiến về Trúc Anh trong 2 ngày qua thì có một số ý kiến cho rằng tôi là nữ đại gia Bình Dương thứ hai có ý kiến phê bình showbiz, phê bình nghệ sĩ. Nay tôi cũng xin có ý kiến, tôi và chị Nguyễn Phương Hằng cùng là doanh nhân và cùng cư ngụ tại Bình Dương. Tuy nhiên, giữa tôi và chị Nguyễn Phương Hằng có quan điểm khác nhau và kinh doanh ngành nghề khác nhau. Chị Hằng có thể là đại gia còn tôi thì là 'đa dạy', bởi vì tôi chọn và dạy diễn viên chạm ngõ điện ảnh.

Thật sự nếu nói chị Hằng hay tôi có phê bình những anh chị em là diễn viên trong giới showbiz thì tôi có ý kiến thế này: Nếu mình là vàng thật thì không sợ lửa. Nếu mình không có làm gì sai thì không có gì mình phải sợ bà Dung hoặc chị Hằng. Vì vậy, tôi mong rằng đừng so sánh tôi với chị Hằng" - bà Dung chia sẻ.

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Tiếp tục những ồn ào với nữ diễn viên trẻ Trúc Anh, mới đây, nhà sản xuất Dung Bình Dương đã có một đoạn clip dài khoảng 20 phút bổ sung những điều khoản hợp đồng mà ở clip trước chưa công khai cụ thể.

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Từ khóa:   Dung Bình Dương bà Nguyễn Phương Hằng diễn viên Trúc Anh

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