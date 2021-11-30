Nhạc sĩ từng hứa giúp đỡ Thương Tín tiếp tục làm điều ý nghĩa này cho Hoài Linh và Chí Tài

Theo Thanh Niên, đến nay, bài thơ đã được nhạc sĩ Tô Hiếu phổ nhạc với tựa đề "Xin anh giữ nụ cười" và đã được chính thức phát hành vào dịp giỗ đầu của cố nghệ sĩ Chí Tài.

Ngày 29/11 vừa qua là lễ giỗ đầu của cố nghệ sĩ Chí Tài. Nhiều nghệ sĩ đã về đền thờ Tâm linh Việt - nơi thờ nam danh hài tại Việt Nam để thắp hương, tưởng nhớ anh. Được biết, vào lúc cố nghệ sĩ ra đi, danh hài Hoài Linh đã khiến nhiều người không khỏi xúc động khi viết bài thơ "Huynh ơi" dành tặng cho người anh thân thiết.

Nam nhạc sĩ cho biết, lúc đọc được bài thơ của nghệ sĩ Hoài Linh trên các phương tiện truyền thông, anh vô cùng xúc động bởi bản thân luôn yêu thích hai nghệ sĩ lớn này. Anh đã liên lạc với NSƯT Hoài Linh qua một người bạn thân thiết của danh hài, để xin phổ nhạc bài thơ và nhận được sự đồng ý. Khi có văn bản ký âm, nam nhạc sĩ cũng đã gửi cho danh hài Hoài Linh xem, trước khi mời ca sĩ Dương Hoàng Phúc thu âm ca khúc.

Nhạc sĩ Tô Hiếu - Ảnh: Internet

Cùng với Tô Hiếu, còn một nhạc sĩ khác phổ nhạc từ bài thơ danh hài Hoài Linh viết cho cố nghệ sĩ Chí Tài. "Nhiều người phổ nhạc bài thơ này, chứng tỏ bài thơ hay và ý nghĩa. Tôi tin, Hoài Linh phải đặt rất nhiều tình cảm với anh Chí Tài thì mới viết ra được bài thơ hay và xúc động như thế" - Tô Hiếu bày tỏ.

Theo Nhịp sống Việt, người thể hiện ca khúc "Xin anh giữ nụ cười" là ca sĩ Dương Hoàng Phúc, học trò danh ca Ngọc Sơn. Dương Hoàng Phúc cũng rất mến mộ tài năng, nhân cách của cố nghệ sĩ Chí Tài nên khi được nhạc sĩ Tô Hiếu đưa ca khúc, anh vô cùng thích thú và nhận lời ngay.

Ca sĩ Dương Hoàng Phúc thể hiện ca khúc 'Xin anh giữ nụ cười' - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng liên quan đến nhạc sĩ Tô Hiếu, vừa qua, khi nghe về hoàn cảnh khó khăn của nghệ sĩ Thương Tín, nam nhạc sĩ đã ngỏ ý giúp đỡ, lo cho đàn anh chỗ ăn, chỗ ở.

Nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh: Internet

Theo Người Lao Động, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết: "Ngay sau khi có số điện thoại, tôi đã gọi cho anh Thương Tín nhưng không gặp được. Sau đó, anh Thương Tín gọi lại cho tôi. Tôi bày tỏ ý muốn mời anh Thương Tín về chỗ tôi ở nhưng anh Thương Tín nói anh bị mắc Covid 19 rồi, may mắn được một người bạn có người thân làm ở phòng khám nên đang chờ để được hỗ trợ điều trị. Anh Thương Tín nói để anh điều trị xong Covid rồi tính. Anh Tín than với tôi là mấy ngày nay phải nhịn đói, không có tiền mua thức ăn. Tôi nghe mà xót quá!".