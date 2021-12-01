Lộ diện đoạn clip chưa từng được công bố của Chí Tài trên đất Mỹ: Tạo dáng nhí nhảnh bên bà xã, luôn quan tâm hết mực đến đàn em

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Loan đã đăng tải một đoạn clip chưa từng được công bố về hậu trường show diễn cuối cùng của nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ khiến nhiều người xót xa.
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Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, nghệ sĩ Hồng Loan đã đăng tải một đoạn clip chưa từng được công bố về hậu trường show diễn cuối cùng của nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ. Được biết, chương trình này được diễn ra vào tháng 3/2020 tại Pachanga Casino. Tham gia cùng với Chí Tài còn có nhiều nghệ sĩ khác như Bảo Quốc, Trấn Thành, Hari Won, Bảo Liêm, Hồng Đào, Quang Minh,...
Có thể thấy, vì là show diễn của mình nên cố nghệ sĩ chuẩn bị rất tỉ mỉ, quan tâm đến từng khâu một từ kịch bản đến dàn dựng và viết nhạc cho show. Tuy nhiều việc và chịu áp lực lớn nhưng Chí Tài vẫn rất vui vẻ trò chuyện, đùa giỡn với mọi người và quan tâm đến các đàn em.
Đặc biệt, trong hậu trường show diễn còn có sự xuất hiện của ca sĩ Phương Loan - bà xã cố nghệ sĩ. Dù không biểu diễn nhưng cô vẫn đến đây ủng hộ chồng. Nam nghệ sĩ còn có biểu cảm "nghịch ngợm" khi chụp ảnh cùng vợ đến nỗi ca sĩ Bảo Lộc phải thốt lên: "Đẹp đôi quá! Cặp đôi này xứng đáng đẹp nhất đêm nay".
Đây có lẽ cũng là lần gặp gỡ cuối cùng của nghệ sĩ Chí Tài với bà xã vì sau đó anh về lại Việt Nam rồi mất vào cuối năm 2020. Bên dưới đoạn clip, không ít khán giả đã để lại bình luận xúc động, tiếc thương cho một nghệ sĩ tài hoa đã ra đi. Ngoài ra, netizen cũng gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Hồng Loan đã chia sẻ đoạn clip kỷ niệm này của Chí Tài đến công chúng.