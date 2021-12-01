Lộ diện đoạn clip chưa từng được công bố của Chí Tài trên đất Mỹ: Tạo dáng nhí nhảnh bên bà xã, luôn quan tâm hết mực đến đàn em

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, nghệ sĩ Hồng Loan đã đăng tải một đoạn clip chưa từng được công bố về hậu trường show diễn cuối cùng của nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ. Được biết, chương trình này được diễn ra vào tháng 3/2020 tại Pachanga Casino. Tham gia cùng với Chí Tài còn có nhiều nghệ sĩ khác như Bảo Quốc, Trấn Thành, Hari Won, Bảo Liêm, Hồng Đào, Quang Minh,...

Cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, vì là show diễn của mình nên cố nghệ sĩ chuẩn bị rất tỉ mỉ, quan tâm đến từng khâu một từ kịch bản đến dàn dựng và viết nhạc cho show. Tuy nhiều việc và chịu áp lực lớn nhưng Chí Tài vẫn rất vui vẻ trò chuyện, đùa giỡn với mọi người và quan tâm đến các đàn em.