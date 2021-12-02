Quản lý cũ của một ca sĩ nổi tiếng 'chẳng hiểu sao mọi người quan tâm đến Thương Tín', có lời nhắn nhủ 'cực gắt' đến đàn anh

Hậu trường 02/12/2021 07:51

Mới đây, cựu quản lý của một nữ ca sĩ nổi tiếng showbiz Việt đã có bài viết nêu rõ quan điểm của mình về câu chuyện của nghệ sĩ Thương Tín.

Những ngày gần đây, câu chuyện của nghệ sĩ Thương Tín khiến cộng đồng mạng một lần nữa không khỏi xôn xao. Theo đó, từng được hỗ trợ 800 triệu đồng và một chiếc xa hơi sau khi bị đột quỵ, chỉ trong vòng khoảng 8 tháng, nam nghệ sĩ đã lên tiếng lần 2 kể về cuộc sống khó khăn hiện tại khi bản thân nhiễm Covid-19, vợ bỏ đi và đang sống trong căn nhà trọ thiếu thốn. Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông, một số mạnh thường quân đã ngỏ ý giúp đỡ nam nghệ sĩ ổn định cuộc sống.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tỏ ra không bằng lòng với hành động này của Thương Tín và đặt ra câu hỏi về việc liệu nam nghệ sĩ có đáng được giúp đỡ lần nữa?

Mới đây, nhạc sĩ Đằng Phương và cũng là quản lý cũ của ca sĩ Đông Nhi đã bất ngờ có bài viết lên tiếng về sự việc. Cụ thể, vị quản lý này cho rằng có vẻ như "mọi người đang giúp sai cách và sai người". Ngoài ra, anh cũng thẳng thắng cho biết số tiền 800 triệu đối với nhiều người là cả một gia tài nhưng hiện tại Thương Tín "không một xu dính túi" là lỗi của nam nghệ sĩ cho nên "đừng khóc lóc kể lể nữa".

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Vốn là một nhạc sĩ nhưng Đằng Phương được nhắc đến nhiều nhất khi anh là người có công tìm kiếm, đào tạo và giúp đỡ cho Đông Nhi trở thành một giọng ca được đông đảo khán giả trẻ mến mộ - Ảnh: Internet

"Tôi không hiểu tại sao mọi người lại quan tâm đến Thương Tín như vậy? Có vẻ như mọi người đang giúp sai cách và sai người không?

Với một người có quá khứ ăn chơi trác táng, đưa họ 800 triệu tiền mặt, với quan điểm của tôi, tôi cho rằng không phải ý hay. Bất kể dùng vào việc gì thì bây giờ không còn 1 xu dính túi thì lỗi của ông ấy. 800 triệu đối với người khác là cả gia tài rồi, đừng khóc lóc kể lể nữa, hèn lắm!" -trích bài viết của quản lý cũ Đông Nhi.

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Bài viết của cựu quản lý Đông Nhi - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, cựu cộng sự của Đông Nhi cũng nó rõ quan điểm về việc tặng chiếc xe ô tô cho nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" là chưa hợp lý. "Tặng chiếc xe máy cho người ta chạy có phải thiết thực hơn không?".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, sau khi được một netizen kể về "các khoản chi tiêu" của Thương Tín trong thời gian qua với số tiền 800 triệu, cựu quản lý đã tiếp tục bày tỏ thái độ gay gắt khi cho rằng đàn anh "cứ xài vô tội vạ, hết lại xin thêm".

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Từ khóa:   NS Thương Tín ca sĩ Đông Nhi quản lý Đông Nhi

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