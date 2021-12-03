Nhạc sĩ Tô Hiếu: 'Nếu anh Thương Tín ở nhà trọ thì tôi không thể giúp được', nguyên nhân vì sao?

Hậu trường 03/12/2021 16:46

Mới đây, nhạc sĩ Tô HIếu - người đã trực tiếp đến thăm nghệ sĩ Thương Tín tại nhà trọ - đã có những chia sẻ bất ngờ về nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn".

Theo Nhịp sống Việt, liên quan đến những ồn ào xung quanh nghệ sĩ Thương Tín, mới đây, ngày 2/12 nhạc sĩ Tố Hiếu đã trực tiếp đến thăm nhà trọ của đàn anh và trao tặng một số nhu yếu phẩm. Sau chuyến đi, anh đã có những chia sẻ khiến nhiều người chú ý.

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Tô Hiếu đến thăm Thương Tín - Ảnh: Nhịp sống Việt

"Trước mắt, tôi thấy anh Thương Tín khổ thật sự. Tôi không nghĩ anh Thương Tín ăn xài hết từng đó tiền chỉ trong thời gian ngắn đâu. Vì thực tế là, anh ấy trọ trong một căn phòng nhỏ xíu, ngột ngạt như thế, đâu phải ở nơi sang trọng gì mà tốn kém. Mọi người bảo anh ấy nợ nần cờ bạc nhưng chuyện đó mình nghe mà không tận mắt thấy nên tôi không bàn tới.

Mọi người hay nói, giúp lúc ngặt chứ không ai giúp lúc nghèo. Thì bây giờ là lúc "ngặt" của anh Thương Tín. Khi tôi gặp anh Thương Tín rồi, trực tiếp thấy hoàn cảnh của anh ấy thì dù có ai nói ra nói vào thế nào, tôi cũng vẫn giúp. Bởi tôi tận mắt chứng kiến mà. Giúp người cũng là đạo làm người. Mình thấy họ khổ như thế mà không giúp, mình không chịu được.

Còn việc cộng đồng mạng bàn tán, nghi ngờ, đặt câu hỏi, bày tỏ quan điểm thì tôi nghĩ, họ có quyền đó. Nhưng, hoàn cảnh của anh Thương Tín thế nào, anh ấy là người hiểu nhất" - nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

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Nhạc sĩ Tố Hiếu - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng chia sẻ Thương Tín chưa có ý định dọn về nhà của anh mà vẫn ở nhà trọ. Khi được hỏi liệu anh có hỗ trợ tiền không nếu Thường Tín vẫn không về nhà anh ở thì Tô Hiếu cho biết mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng có nhiều bất tiện nên anh không thể giúp được.

"Tôi đã nghĩ tới chuyện này rồi. Cho dù tôi có hỗ trợ tiền trọ mà Thương Tín không đi làm thì cũng không có tiền ăn. Để kêu gọi giúp đỡ Thương Tín thì rất khó.

Người muốn giúp, cũng bị ái ngại. Cho nên tôi nghĩ, nếu anh Thương Tín ở đó thì tôi không thể giúp được. Giúp ở rồi tiền đâu ăn, chưa kể lúc ốm đau, bệnh tật phải vào viện chữa trị nữa... rất nhiều thứ.

Con trai anh Thương Tín hiện tại ở Củ Chi nhưng hoàn cảnh khó khăn, phải lo vợ con nữa nên không giúp được cha. Vợ thì dẫn con đi rồi, nghề nghiệp bấp bênh, còn phải làm nuôi con nhỏ nữa" - Tô Hiếu chia sẻ.

Mới đây nhất, theo Pháp luật và Bạn đọc, anh N.T.T. (tên thường gọi là Nguyễn Hải, ở phường 3, quận 11, TP.HCM) đã đến đón nghệ sĩ đến nơi ở mới, hoàn thành lời hứa với nam diễn viên.

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Thương Tín tiết lộ hiện tại sức khỏe của ông đã ổn định - Ảnh: Cắt từ clipẢnh

Tiết lộ về nơi ở của nam diễn viên Biệt động Sài Gòn, anh Hải cho hay: "Anh Thương Tín đã được sắp xếp 1 căn phòng riêng biệt để cách ly. Vì mình có 4,5 căn nhà lận nên sau khi nam diễn viên khoẻ hẳn sẽ chính thức dọn qua ngôi nhà mới".

Trước nhiều ý kiến trái chiều, lo sợ phản ứng tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần của nghệ sĩ Thương Tín, nên anh Hải chưa công bố địa chỉ nơi ở cụ thể của nam diễn viên. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể yên tâm về việc ăn, ở của nam diễn viên trong thời gian sắp tới.

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