Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài tiết lộ từng được Hoài Linh 'rủ' đi đóng hài nhưng vì 'hét' giá quá cao nên 'bị cho ở nhà luôn'

Hậu trường 04/12/2021 21:53

Mới đây, trong một buổi livestream của Trung tâm Thúy Nga, hai ca sĩ là Bằng Kiều và Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài - đã có những chia sẻ đặc biệt về chuyện nghề khiến khán giả chú ý.

Vừa qua, trong một buổi livestream của Trung tâm Thúy Nga, ca sĩ Bằng Kiều đã có nhiều tiết lộ về vai hài đầu tiên của mình trên sân khấu Paris by night. Theo đó, anh cho biết trước khi sang Mỹ, anh tường đóng hài nhiều lần trên sân khấu kịch Phú Nhuận của nghệ sĩ Hồng Vân. Sau này, trong một vài lần lưu diễn, đi show tại Mỹ, giám đốc trung tâm Thúy Nga thấy Bằng Kiều có tính hài hước nên mới viết riêng một vai hài cho anh trong vở "Áo em chưa mặc một lần", đóng cùng danh hài Thúy Nga. Từ vở hài kịch đầu tiên đó trên sân khấu Thúy Nga, anh đã có duyên đóng thêm nhiều vở hài kịch khác.

Bên cạnh đó, Bằng Kiều cũng chia sẻ về một người đàn anh đóng cùng rất ăn ý đó là cố nghệ sĩ Chí Tài. Chồng cũ Trizze Phương Trinh cho hay, cố nghệ sĩ là người rất tốt bụng, chỉ dẫn anh từng chút, biết cách tung hứng, giúp anh có đất diễn và phát huy được khả năng của mình trên sân khấu.

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Chí Tài và Bằng Kiều - Ảnh: Internet

"Có thể nói, anh Chí Tài là một người đàn anh mà tôi vô cùng nể trọng. Trong quá trình đóng hài, tôi thấy có khá nhiều cái khó khăn. Đã đóng hài là phải có duyên, không có duyên thì đóng rất đơ, ngượng nghịu và không gây cười cho khán giả được.

Cái khó khăn tiếp theo là phải biết tung hứng nhanh chóng, nhạy bén trên sân khấu. Tôi và bạn diễn phải có sự ăn ý, ngầm hiểu nhau để nhanh chóng tung hứng, xử lý tình huống để tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc. Diễn hài trên sân khấu quan trọng nhất là không để vở hài kịch bị nguội. Thấy khán giả hơi nguôi nguôi một chút là người diễn viên phải đẩy lên. Đó là cái anh Chí Tài rất giỏi, giỏi kinh khủng" - Bằng Kiều chia sẻ thêm.

Ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài - nghe đến đây cũng lên tiếng đồng tình với Bằng Kiều. Nữ nghệ sĩ cho biết: "Đúng vậy, đó là lí do vì sao tôi không đóng hài dù anh Chí Tài rủ tôi đi diễn rất nhiều lần. Thậm chí, Hoài Linh rủ tôi đi đóng hài, tôi còn bảo phải trả tiền cao mới đi, thế là bị cho ở nhà luôn. Nói vậy thôi chứ tôi không dám đóng hài đâu. Nhìn tôi thế này thôi chứ tôi nhát lắm. Lúc trước, mỗi lần ra hát, tôi toàn đẩy anh Chí Tài lên giới thiệu trước rồi tôi ra sau".

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Hoài Linh có mối quan hệ rất thân thiết với vợ chồng cố nghệ sĩ Chí Tài. Cả ba đã quen biết nhau từ trước khi Phương Loan và Chí Tài lên xe hoa, khi cùng sinh hoạt trong ban nhạc - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Phương Loan còn tiết lộ lần đầu trở lại sân khấu cách đây 1 năm, hai chân cô rất run, còn không dám bước ra. Tuy nhiên, cô vẫn vượt qua vì tin rằng "anhChí Tài ở trên trời nhìn xuống bảo vệ tôi".

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Từ khóa:   NS Hoài Linh vợ Chí Tài Bằng Kiều

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