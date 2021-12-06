Cũng xoay quanh sự việc của Công Hoàng, theo nguồn tin riêng của Lao Động, các nhà sản xuất gameshow hẹn hò khi kí hợp đồng với những người chơi tham gia, đều là “Hợp đồng thuê diễn viên”. Nghĩa là, những cô gái, chàng trai đến tham gia show hẹn hò không phải là những người có nhu cầu hẹn hò và đến đó để được mối lái, tìm người hẹn hò – như cách các nhà sản xuất muốn dàn dựng.

Những ngày vừa qua, sự việc người thanh niên gốc Huế tên Công Hoàng đã khiến dư luận dậy sóng khi có phát ngôn gây sốc rằng: "Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai" hay có những chia sẻ bất ngờ về chuyện "mâm trên - mâm dưới" trong gia đình mình. Trước hàng loạt chỉ trích, Công Hoàng đã có một đoạn clip công khai gửi lời xin lỗi đến khán giả. Đồng thời chàng trai 30 tuổi cho biết sẽ "lựa chọn kịch bản kỹ càng" để tránh va vào rắc rối.

Chính vì điều này mà nhiều netizen đã lên tiếng chỉ trích chương trình "lừa gạt" khán giả và đạo diễn Lê Hoàng - người trong ban cố vấn - đã diễn quá "sâu" khi lớn tiếng chỉ trích chàng trai gốc Huế ngày hôm ấy.

Mới đây, theo Pháp luật và Bạn đọc, đạo diễn Lê Hoàng đã chính thức lên tiếng về sự việc. Ông khẳng định "Cả cuộc đời tôi, chưa bao giờ diễn trong bất cứ chương trình gì". Việc của ông là ngồi ở đó và "cái gì xảy ra trên hiện trường thì tôi nói theo cảm xúc của mình". Vị đạo diễn cũng quả quyết "không bao giờ can dự vào tất cả những gì bên trong hậu trường".

Đạo diễn Lê Hoàng trong chương trình - Ảnh: Internet

"Còn lâu mới có thể chỉ bảo tôi phải làm gì. Sao có thể nghĩ như vậy được. Tôi mà thèm diễn ư? Không lẽ, bao nhiêu năm nay tôi đều diễn chắc? Tôi chả buồn nói. Tôi sống như nào, tôi biết. Tôi không phải thanh minh hay trình bày gì với ai hết" - đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ thê.

Trả lời cho việc uy tính của mình bị ảnh hưởng sau khi tham gia chương trình, đạo diễn Lê Hoàng cho biết: "Uy tín hay không, tùy mọi người nghĩ. Tôi sống đúng là tôi".

Trước câu hỏi, nhà sản xuất có xin lỗi hay có động thái gì với anh khi họ phát ngôn như vậy hay không, đạo diễn Lê Hoàng nói: "Tôi không biết và cũng không quan tâm tới chuyện đó. Tôi chỉ nói trong chương trình và hết chuyện. Tôi không quan tâm tới bất kỳ cái gì đằng sau".

Cũng liên quan đến vụ việc, đạo diễn Đạo diễn Nguyễn Nam của chương trình "Hành lý tình yêu" cũng đã có tâm thư xin lỗi và sẽ nghiêm túc tiếp thu những phản hồi và góp ý của khán giả".

"Qua báo chí và mạng xã hội, chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến khán giả Huế về việc đã đưa ra quan điểm và câu chuyện của một cá nhân thiếu khéo léo, có thể dẫn đến những hiểu lầm về văn hóa vùng miền. Để khắc phục những thiếu sót nêu trên, chương trình sẽ biên tập cắt bỏ những nội dung này" - trích tâm thư của đạo điễn Nguyễn Nam.