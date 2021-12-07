Ngọc Trinh và mối quan hệ bất ngờ với con dâu tình cũ Hoàng Kiều

Tuy chia tay đã được 4 năm nhưng những thông tin về Ngọc Trinh và tình cũ Hoàng Kiều vẫn khiến nhiều người chú ý.

Đào Lan Phương từng là cái tên đình đám trong làng mẫu 8x Việt khi tham gia hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực như mẫu ảnh, trình diễn trên sàn catwalk và tìm kiếm cơ hội ở một vài cuộc thi,... Tuy nhiên, sau này, cô quyết định lên xe hoa với doanh nhân Sammy Hoàng - Việt kiều Mỹ và là con trai thứ của tỷ phú Hoàng Kiều.

Ngọc Trinh và Đào Lan Phương - Ảnh: Internet

Về phí Ngọc Trinh, nữ người mẫu đã không còn xa lạ gì với công chúng Việt. Từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc nhưng tên tuổi của Ngọc Trinh lại gắn liền với danh hiệu "Nữ hoàng nội y" khi ăn mặc vô cùng sexy, táo bạo. Trong chuyện tình cảm, Ngọc Trinh từng thừa nhận chỉ thích và yêu đại gia nhưng không công khai danh tính cụ thể của người tình. Phải đến tháng 11/2016, Ngọc Trinh mới cho biết đang hẹn hò với Hoàng Kiều.

Ngọc Trinh và Hoàng Kiều khi còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Đặc biệt, theo Pháp luật và Bạn đọc, chính con dâu Đào Lan Phương chính là người "mai mối" Ngọc Trinh cho bố chồng. Ngay khi gặp gỡ Ngọc Trinh, Hoàng Kiều đã phải lòng và dành nhiều lời khen ngợi cho người đẹp gốc Trà Vinh. Kể từ khi công khai, chuyện tình Ngọc Trinh - Hoàng Kiều nhận được nhiều sự chú ý và tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.

Đào Lan Phương không còn tương tác qua lại với Ngọc Trinh hậu chia tay bố chồng cô - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến đầu năm 2017, cuộc tình này đứt gánh. Khi ấy, Hoàng Kiều khẳng định: "Tôi dành cho cô ấy tình yêu chân thành, muốn tính chuyện lâu dài và nắm tay cô ấy đến hết cuộc đời. Nhưng Ngọc Trinh lại chỉ muốn một cuộc tình ngắn hạn, giống như lời cô ấy thông báo trên mạng xã hội. Vì thế, cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi nữa…".

Vì những căng thẳng giữa bố chồng và tình cũ, Đào Lan Phương kín tiếng và không còn sự tương tác qua lại trên mạng xã hội với Ngọc Trinh như xưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-va-moi-quan-he-bat-ngo-voi-con-dau-tinh-cu-hoang-kieu-440246.html