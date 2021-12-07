Ngọc Trinh và mối quan hệ bất ngờ với con dâu tình cũ Hoàng Kiều

Hậu trường 07/12/2021 11:09

Tuy chia tay đã được 4 năm nhưng những thông tin về Ngọc Trinh và tình cũ Hoàng Kiều vẫn khiến nhiều người chú ý.

Đào Lan Phương từng là cái tên đình đám trong làng mẫu 8x Việt khi tham gia hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực như mẫu ảnh, trình diễn trên sàn catwalk và tìm kiếm cơ hội ở một vài cuộc thi,... Tuy nhiên, sau này, cô quyết định lên xe hoa với doanh nhân Sammy Hoàng - Việt kiều Mỹ và là con trai thứ của tỷ phú Hoàng Kiều

ngoc trinh 1
Ngọc Trinh và Đào Lan Phương - Ảnh: Internet

Về phí Ngọc Trinh, nữ người mẫu đã không còn xa lạ gì với công chúng Việt. Từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc nhưng tên tuổi của Ngọc Trinh lại gắn liền với danh hiệu "Nữ hoàng nội y" khi ăn mặc vô cùng sexy, táo bạo. Trong chuyện tình cảm, Ngọc Trinh từng thừa nhận chỉ thích và yêu đại gia nhưng không công khai danh tính cụ thể của người tình. Phải đến tháng 11/2016, Ngọc Trinh mới cho biết đang hẹn hò với Hoàng Kiều.

ngoc trinh 2
Ngọc Trinh và Hoàng Kiều khi còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Đặc biệt, theo Pháp luật và Bạn đọc, chính con dâu Đào Lan Phương chính là người "mai mối" Ngọc Trinh cho bố chồng. Ngay khi gặp gỡ Ngọc Trinh, Hoàng Kiều đã phải lòng và dành nhiều lời khen ngợi cho người đẹp gốc Trà Vinh. Kể từ khi công khai, chuyện tình Ngọc Trinh - Hoàng Kiều nhận được nhiều sự chú ý và tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. 

ngoc trinh 3
Đào Lan Phương không còn tương tác qua lại với Ngọc Trinh hậu chia tay bố chồng cô - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến đầu năm 2017, cuộc tình này đứt gánh. Khi ấy, Hoàng Kiều khẳng định: "Tôi dành cho cô ấy tình yêu chân thành, muốn tính chuyện lâu dài và nắm tay cô ấy đến hết cuộc đời. Nhưng Ngọc Trinh lại chỉ muốn một cuộc tình ngắn hạn, giống như lời cô ấy thông báo trên mạng xã hội. Vì thế, cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi nữa…".

Vì những căng thẳng giữa bố chồng và tình cũ, Đào Lan Phương kín tiếng và không còn sự tương tác qua lại trên mạng xã hội với Ngọc Trinh như xưa.

"Cười xỉu" phản ứng của con gái Đông Nhi khi mẹ yêu cầu hát xong mới cho ăn

"Cười xỉu" phản ứng của con gái Đông Nhi khi mẹ yêu cầu hát xong mới cho ăn

Đoạn clip của mẹ con Đông Nhi - Winnie khiến cộng đồng mạng vừa xem vừa bật cười.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y Hoàng Kiều con dâu Hoàng Kiều

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 44 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 14 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?